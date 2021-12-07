Курского учителя обвинили в экстремизме после жалобы на зарплату

В отношении учителя Александра Мамкина из Курской области возбудили административное дело об экстремизме. За день до этого он пожаловался на низкие зарплаты преподавателей и начал эксперимент о том, как выжить на в 14,6 тысячи рублей в месяц. Об этом Мамкин сообщил на своей странице во ВКонтакте.

Мамкин работает преподавателем в Суджанском сельскохозяйственном техникуме. В октябре он получил зарплату, выплатил налоги и другие обязательные взносы, потратился на бензин и починку насоса отопления. В итоге на жизнь у учителя осталось 140 рублей.

В ноябре Мамкин решил устроить эксперимент, чтобы привлечь внимание к низким окладам учителей и врачей. Он собирался прожить на 14 тысяч в месяц, не пользуясь подсобным хозяйством.

На следующий день на учителя завели дело об экстремизме из-за поста, написанного в феврале 2020 года. В нем Мамкин осуждал тех, кто строит песчаный карьер на месте кладбища ветеранов и сравнивал сторонников уничтожения кладбища с фашистами.

На одном из прикреплённых к посту фото была изображена свастика – это и стало основой административного дела о пропаганде нацистской символики. Сам Мамкин назвал пост антифашистским, а себя – принципиальным борцом с нацизмом.

По данным Росстата, по итогам 2020 года средняя зарплата учителя составила 43 664 рублей. Она сильно разнится в зависимости от региона: например, на Чукотке учителя получают в среднем 113 тысяч рублей, а в Ингушетии – 23 тысячи рублей. В Курской области средняя зарплата составляет 27 тысяч рублей.