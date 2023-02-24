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Куйвашев ответил на критику со стороны основателя "ЧВК Вагнера"

Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев (Архивное фото)

Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев назвал критику в отношении региона со стороны основателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина беспределом и посоветовал ему "стряпать котлеты и варить макароны". Об этом он заявил в разговоре с 66.ru.

По мнению Куйвашева, Пригожину всё сложнее "придумывать, к чему придраться". "Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем." - заявил губернатор.

Ранее Пригожин выразил благодарность нескольким регионам за помощь на войне в Украине, но также и раскритиковал другие, в частности упомянув Свердловскую область. Основатель "ЧВК Вагнера" заявил, что некоторые чиновники в регионах "возомнили себя хозяевами территорий" и это является причиной коррупции, бюрократии и "беспредела". Пригожин также упомянул Санкт-Петербург, который, по его словам, "неизвестно, на чьей стороне воюет".

Ранее Пригожин обращался к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием уволить директора Музея истории города Игоря Пушкарёва. По мнению основателя "ЧВК Вагнера", тот не может руководить музеем, так как выступает против войны в Украине, активно критикал действующую власть и поддерживал оппозиционного политика Алексея Навального. По словам Пригожина, Пушкарёв, "очевидно по указанию кураторов ЦРУ", уделял "ЧВК Вагнера" особое внимание, будучи журналистом Znak.com.

Евгений Пригожин уже не однократно вступал в публичные конфликты, как с региональными чиновниками, так и с Министерством обороны России. 20 февраля его пресс-служба опубликовала заявление бизнесмена, в котором он утверждал, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам "ЧВК Вагнера". " Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК", – заявил Пригожин.

  • Евгений Пригожин – бизнесмен из Санкт-Петербурга. СМИ называют его "поваром Путина". С 2011 года компании предпринимателя занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей. Пригожин также связан с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", и является основателем "ЧВК Вагнера".

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