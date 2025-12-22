Квартиры для силовиков. Конфискация жилья в захваченном Мариуполе

В России принят закон об изъятии в пользу государства жилья на оккупированных территориях Украины. Оккупационные администрации получают право вплоть до 2030 года признавать квартиры и дома в захваченных населенных пунктах "бесхозными" в особом порядке.

Критерии будут определять на местах, а объявленное "ничейным" жилье будут передавать в собственность регионов. Если собственники найдутся, им обещают компенсировать утрату. Но уже сейчас с правом собственности на оккупированных Россией территориях все обстоит плохо.

Даже пророссийская пропагандистка Юлия Скубаева как жительница "ДНР" (оккупированной части Донецкой области) жалуется на беззаконие назначенных Кремлем чиновников. Те, по ее словам, отбирают "бесхозные" квартиры: "У нас сегодня республика напоминает историю "что упало, то пропало". Как назвать регион, в котором 300 тысяч квартир подмели под себя втихаря тайным постановлением? Пиратская республика".

На произвол жалуются и мариупольцы, чьи дома снесли, а нового жилья взамен им не предоставили. В сети появились многочисленные обращения к Путину: "Мы бывшие собственники домов по адресу бульвар Комсомольский, дом 40/1, дом 42 и дом 44 обращаемся к нашему президенту Путину. Владимир Владимирович, наведите порядок на территории "ДНР". В частности, в Мариуполе. Спасите жителей города".

"Новая газета. Европа" еще в мае 2024 года писала, что назначенные Россией власти за три года выявили на оккупированных территориях Украины больше 13 тысяч "бесхозяйных" объектов недвижимости. А журналисты "Би-би-си" этой весной посчитали, что только в Мариуполе оккупационная администрация определила минимум пять тысяч 700 квартир, которые подлежат конфискации.

Мы поговорили об этом с Петром Андрющенко, руководителем Центра изучения оккупации, бывшим советником украинского мэра Мариуполя.

– Сколько квартир сейчас могут конфисковать у украинцев?

– Если мы говорим о Мариуполе, то речь идет о десятках тысяч квартир, которые в том или ином варианте окажутся в собственности Российской Федерации. Свежие данные – в Мариуполе четыре тысячи 700 квартир уже признаны бесхозными и будут национализированы. Каждую неделю в среднем плюс 200 квартир ставятся на учет, как бесхозные. Это ускорилось после того, как мэром Мариуполя от оккупационной власти был назначен Антон Кольцов. Он россиянин, не мариуполец, был заместителем [назначенного Кремлем руководителя оккупированной части Запорожской области - РС] Евгения Балицкого. И именно за его "успехи" в национализации "бесхозного" имущества в оккупированной части Запорожской области его и назначили в Мариуполь. Он очень активно этим занимается.

Уже дошло до того, что признают "бесхозными" и национализируют не только квартиры мариупольцев, которые находятся в эвакуации, не имеют гражданства Российской Федерации, не получали паспорт. Есть минимум три верифицированных факта, когда люди, которые находятся в Мариуполе, живут в своих квартирах, и их квартиры признаны "бесхозными" только потому, что сделки купли-продажи были осуществлены после 2014 года. Оккупационная власть не признала предоставленные документы. Они утверждают, что не могут это верифицировать при отсутствии доступа к украинским реестром. В первую очередь как "бесхозные" будут национализированы квартиры, в которых на сегодняшний день в том или ином виде можно проживать, а не те квартиры, которые находятся в состоянии полного разрушения.

– А как какова судьба этих квартир после конфискации?

– На сегодняшний день те квартиры, которые уже конфисковали, передают в первую очередь так называемому силовому блоку – ФСБ, полиция, военные. Вторая ступенька – это семьи ветеранов и "героев СВО", как они их называют. И плюс готовят очередь для бюджетных работников, которых собираются привлекать из других регионов – это медицина и образование. Не хватает на месте людей, поэтому пытаются это использовать как дополнительный бонус, чтобы кто-то приезжал работать в Мариуполь.

Мариупольцев там нет и близко. Среди тех мариупольцев, кто находится в городе, получил российское гражданство, кто имеет на руках паспорт – больше 22 тысяч людей не имеют жилья. Их жилье демонтировано до уровня котлована. И они не могут получить квартиру, даже ту, которую, грубо говоря, отобрали у других мариупольцев. Если бы это происходило так, то было бы хотя бы какое-то понимание. Квартиры, которые национализируются у украинцев, не попадают украинцам, которые находятся в оккупации.

Самый яркий пример, наверное, это заселение домов, которые находятся прямо напротив драматического театра в историческом ареале. Видимо это делается для того, чтобы они пустыми окнами не отсвечивали, когда запустится драмтеатр в этом году, как они хотят сделать. И вот там заселяют силовой блок. Эти дома я знаю не понаслышке. Я сам с этого двора, жил там с детства. Я знаю многих соседей, я со всеми поговорил, кого знаю, чьи квартира находится в этом доме, и они имеют право собственности. Они не в Мариуполе, в их квартирах живут чужие люди, и все они принадлежат к силовому блоку Российской Федерации.

– Через что нужно пройти владельцам этого жилья, мариупольцам, которые сейчас выехали, чтобы получить свое жилье, чтобы хотя бы была возможность его продать?

– Юридической возможности на сегодняшний день нет. Объясню почему. Процесс паспортизации по упрощенной схеме для людей, которые были прописаны на оккупированных территориях до начала полномасштабного вторжения, закончился. Он действовал до первого января 2025 года. То есть, если сегодня я попадаю в Мариуполь для того, чтобы переоформить квартиру, мне нужно получить российское гражданство. А российское гражданство я смогу получить только по общим процедурам, как и для всех остальных иностранцев. Это означает, что в лучшем случае это займет год-два. За это время моя квартира будет признана "бесхозной" и перейдет в собственность Российской Федерации. Поэтому для украинцев, которые находятся в эвакуации, никаких условно законных вариантов вернуть свою недвижимость нет".