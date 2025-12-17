Власти РФ будут изымать "бесхозное" жильё на украинских территориях

Назначенные Россией администрации в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей получили право изымать жильё, которое они признают бесхозным. Соответствующий закон подписал во вторник Владимир Путин.

Жилье будут признавать "бесхозным", если собственника "невозможно установить", или в случае отсутствия "действительных документов" о владельце. Такое имущество будет изыматься в пользу российских администраций. Если владелец объявится, ему выплатят денежную компенсацию, но только при наличии российского гражданства. Норма действует до 2030 года.

Для изъятого жилья предлагается несколько вариантов реализации: его смогут передавать во владение потерявшим жильё местным жителям или сдавать в аренду. Также до 2028 года допускается селить в это жильё чиновников, сотрудников оккупационных администраций и подведомственных учреждений, отмечает "Настоящее Время".

"Новая газета. Европа" в мае 2024 года писала, что назначенные Россией власти за три года выявили на оккупированных территориях Украины 13,3 тысячи "бесхозяйных" объектов недвижимости, которые планируется национализировать. В основном "бесхозяйными" признают квартиры и частные дома, чьи владельцы бежали от войны, выяснило издание. Жители оккупированных территорий, с которыми удалось поговорить журналистам, рассказали, что представители оккупационных администраций, составляющие списки подлежащего национализации жилья, в основном выбирают квартиры и дома в центрах городов. 77,5% такой недвижимости находится на территориях, захваченных после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, в частности в Мариуполе, Мелитополе и Сватово.