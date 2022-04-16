LʼOccitane объявила о закрытии всех магазинов в России

Французская косметическая компания LʼOccitane объявила о закрытии всех своих магазинов в России, включая интернет-магазин, из-за войны в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине, и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России", - говорится в сообщении компании. LʼOccitane также заявила, что собирается поддерживать российских сотрудников компании и продолжит выплачивать им зарплату.

Ранее, 12 апреля компания объявила о приостановке поставок и инвестиций в Россию.