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Латвия объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства

Рига, Латвия
Рига, Латвия

Министерство иностранных дел Латвии объявило персоной нон грата дипломата российского посольства в Риге. Он должен будет покинуть страну до 10 апреля.

Временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков был вызван в среду в латвийский МИД. Как сообщает издание Delfi, латвийская сторона выразила Зыкову "категорический протест по поводу неприемлемой и провокационной публичной коммуникации, проводимой посольством России". Во внешнеполитическом ведомстве Латвии стиль заявлений посольства назвали "направленным на дискредитацию институтов государственной власти Латвии и разжигание ненависти в латвийском обществе" и сочли противоречащим Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

В последних сообщениях на сайте посольства в Риге допускаются жёсткие высказывания в отношении латвийских властей и их политики. Например, в сообщении, посвящённом реакции на теракт 22 марта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, утверждается, что " в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны". В новости о полицейских проверках документов у пришедших проголосовать на президентских выборах 17 марта латвийских россиян эти меры названы "изощрённой формой издевательства" и написано: "Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское ведомство ответит на решение Латвии о высылке дипломата.

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