Битва урожаев. Латвия хочет запретить импорт российского зерна

В Латвии 5 февраля тысячи фермеров вышли на акции протеста по всей стране, требуя запретить импорт российского зерна и продовольствия в страны ЕС. "ЕС позволяет импортировать российское зерно на наш общий рынок и перевозить его через европейские порты и терминалы", – заявил агентству France Presse на митинге в Елгаве организатор акции протеста Юрис Лаздиньш. – Одной рукой мы помогаем украинцам, а другой – позволяем стране-агрессору воровать зерно в Украине и продавать его в Европе с огромной прибылью. Мы требуем отрезать Россию от таких способов финансирования ее военных действий".

Латвия является крупным импортером российской агропродовольственной продукции, в том числе зерновых и масличных культур. Может ли эта страна отказаться от поставок из России?

Костры на дорогах

В начале декабря в аккаунте соцсети Х (бывший Твиттер) владельца агрохолдинга Agro Balticum Гатиса Аузиньша появилось и стало быстро распространяться видео с узловой железнодорожной станции, по которой грузы движутся с восточной границы к Риге. Ролик с составом, состоящим из вагонов-хопперов с русской надписью, был снабжен комментарием: "Русское кровавое зерно на станции Крустпилс!"

Активисты, дежурившие на станции, подсчитали, что за сутки в сторону Риги отправились 208 вагонов "с русским или ворованным украинским зерном". Они требовали у правительства не пускать его в Латвию и готовились блокировать пути.

Народное возмущение было поддержано президентом Эдгаром Ринкевичем, который призвал латвийских предпринимателей, до сих пор импортирующих российское зерно в Европейский Союз, задуматься, "стоят ли того эти деньги".

Общее требование крестьян обеих стран - немедленный запрет на импорт зерновых из России

В начале января литовские фермеры зажгли на обочинах дорог костры протеста. Они выступали против бюрократии и безразличия властей, планов по расширению естественных лугов за счет сельскохозяйственных земель, отказа от поддержки молочной отрасли. Литовцев взволновало также намерение правительства повысить акциз на газ, который используется в производстве минеральных удобрений. Латвийские коллеги в приграничных областях поддержали акцию. Общее требование крестьян обеих стран - немедленный запрет на импорт зерновых из России.

Анита Лешинска, агроном из крестьянского кооператива Дамниеки в Добельской области, сказала: "Наши порты полны российского зерна, но у нас тут рядом склад, в котором лежит 600 тонн зерна, которое не реализовано, потому что сейчас его никто не принимает".

"Минеральные удобрения стоят очень дорого, а зерно больше ничего не стоит. И доходит до того, что мы уже не можем сводить концы с концами", – заявил журналистам Латвийского общественного телевидения владелец хутора Малини Айнарс Микельсонс.

Латвийские крестьяне уже с конца 2022 года отказались от использования дешевых российских удобрений и пестицидов, поэтому себестоимость их продукции значительно выросла. Тем временем, по данным Центрального статуправления, закупочные цены, например, на пшеницу, в IV квартале прошлого года по сравнению с тем же периодом 2022 года снизились более чем на 66 евро – с 282,78 до 216,15 евро за тонну.

Кристапс Амсилс, глава крупнейшего переработчика зерна в странах Балтии Dobeles Dzirnavnieks, считает, что вслед за импортом российского зерна следует запретить и его транзит через латвийские порты, который тоже невыгоден латвийским фермерам, поскольку обеспечивает более благоприятные логистические возможности для российских грузов.

В понедельник, 5 января крестьяне по всей Латвии вывели на дороги сельскохозяйственную технику. Если за неделю правительство не удовлетворит их требования, они обещают на тракторах добраться до столицы.

Головокружительный успех

К III кварталу прошлого года Латвия, сама являясь экспортером зерновых, стала лидером ЕС по их импорту из России (правда, к концу года ее обогнала Италия), причем она же оказалась и чемпионом по приросту. 87 процентов всего объема составила тогда кукуруза – в основном, кормовая культура.

К ноябрю в Европейский Союз через Латвию было импортировано почти 383 тысяч тонн продовольственного зерна из России. В свою очередь, его транзит через Латвийские порты за 11 месяцев прошлого года составил 1,94 миллионов тонн.

Почему зерно с восточной границы поступает в таких количествах? В России существует устойчивая тенденция к росту производства зерновых, вызванная как расширением посевных площадей, так и с ростом урожайности. За последние десять лет его производство удвоилось. В результате российская пшеница, например, в нынешнем году составила 24% мирового экспорта.

Цены на зерно в российской провинции упали ниже точки безубыточности

По данным Министерства сельского хозяйства США, уже в 2022-2023 маркетинговом году объемы производства зерновых выросли по всем основным зерновым и масличным культурам, достигнув вторых показателей за всю историю наблюдений. При этом американская оценка рекордного урожая пшеницы осторожнее российской, поскольку не учитывает Крым. Росстат приводит еще более впечатляющие цифры с учетом Крыма (но без учета оккупированных украинских территорий). А урожай прошлого лета перекрыл и эти показатели, достигнув абсолютного рекорда.

Одновременно в связи с западными санкциями в 2022 году Россия ввела меры по ограничению экспорта, что привело к затовариванию складов. Менеджеры зерновых компаний признавали опасность потери избытков и необходимость экспорта зерна на невыгодных условиях в беспрецедентных количествах. В апреле 2023 года президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что цены на зерно в российской провинции упали ниже точки безубыточности, а из-за Черноморской сделки российские фермеры вынуждены были продавать зерно со скидкой от 10 до 20 долларов к мировым ценам.

Этика или экономика?

Западные санкции не затрагивают поставки продовольствия из РФ. Такое решение страны Большой семерки приняли, чтобы минимизировать риск голода для третьих стран. Однако вопрос о запрете на ввоз зерна из России и Беларуси в Латвии обсуждается уже довольно давно. До сих пор правящая коалиция считала, что единоличный запрет Латвией российского зернового импорта не принесет должного результата, так как его легко обойти, ввозя в страну товар через другие страны ЕС.

Это скорее символический шаг, призванный подать пример союзникам

"Мы считаем, что это неправильно, – говорил журналистам министр сельского хозяйства Армандс Краузе, принадлежащий к политическому объединению "Союз зеленых и крестьян" – потому что в Европе нет голода, и нам здесь не нужна российская продукция". Краузе взялся лоббировать запрет на импорт российского зерна (и в целом сельскохозяйственной продукции) в Совете Евросоюза. По его мнению, ввоз этого сырья в Евросоюз и его использование представляет собой как этическую проблему, поскольку зерно импортируется в ЕС из страны-агрессора, так и экономическую, поскольку Россия торгует им ниже рыночных цен.

В результате Министерство земледелия подготовило, а коалиция в конце января договорилась поддержать законопроект о запрете импорта российского зерна в Латвию, не ограничивая при этом транзит. В течение февраля его должен одобрить Сейм. По мнению министра экономики Виктора Валайниса, сопартийца Краузе, это скорее символический шаг, призванный подать пример союзникам, ведь он едва ли повлияет на цены.

Чтобы успокоить фермеров, требующих немедленных действий, и в качестве способа реализации решения коалиции, Министерство земледелия предложило лишать крестьян, которые продолжают заказывать сырье из России и Беларуси, права претендовать на государственную поддержку.

Между тем, Евросоюз стал ключевым импортером и перевалочным пунктом для украинского зерна в рамках инициативы "Пути солидарности", что вызвало протесты фермеров в регионе, особенно в Польше, и в результате заставило правительства нескольких стран заморозить украинский импорт.

Конкурируют ли латвийские зерноводы на домашнем рынке с украинскими? Возьмем для анализа одну из основных позиций – пшеницу и пшенично-ржаную смесь, которую Россия поставляла в Латвию и до войны, а Украина - нет.

Идея его перевалки через балтийские порты оказалась неудачной

По данным Центрального статистического управления в 2022 году ее импорт из России составил 83 тысячи тонн против 16 тысяч в 2021 году. В 2023 году по предварительным данным поставки из РФ составили 49 тысяч тонн. Из Украины в 2022 году поступило 11 тысяч тонн этого товара, в 2023 году (предварительные данные) – уже 45 тысяч тонн. Латвийские эксперты считают, что украинского зерна на внутренний рынок поступает немного. А идея его перевалки через балтийские порты оказалась неудачной из-за высокой себестоимости этого процесса. Но, даже попадая в Европу через румынскую Констанцу, оно давит на мировые цены и "портит рынок".

Болезненный выбор

Предположительными бенефициарами запрета на российское зерно являются латвийские растениеводы. Есть, однако, отрасли, которые от него проиграют.

Против ограничения транзита возражает Министерство путей сообщения, потому что это повредит железным дорогам. С марта прошлого года по мере вступления в силу международных санкций объемы грузовых железнодорожных перевозок почти во всех сегментах серьезно упали. Тем временем в прошлом году с января по октябрь из России через Латвию наземным и морским транзитом перевезено 2,96 миллионов тонн зерна и продуктов его переработки, а также семян и фруктов. Это примерно 25% от общего объема грузов, перевезенных дочерней компанией Латвийских железных дорог LDz Cargo.

Примечательно, что министр путей сообщения Каспарс Бришкенс (партия "Прогрессивные") пошел против своего министерства, поддержав запрет как импорта, так и транзита, поскольку "давно пора переориентироваться на западные грузы". "Мы должны отстаивать выбор, который укрепляет Украину, а не Россию, – сказал министр, – а также выбор, который является экономически болезненным в краткосрочной перспективе, но морально верным и дальновидным".

Отраслевые эксперты полагают, что для внутреннего потребления в Латвию из России ввозится, в основном, фуражное зерно и другие продукты, предназначенные на корм животным. Таким образом, пострадавшей стороной могут оказаться животноводы. Ни числа затронутых хозяйств, ни объема потенциального ущерба ответственное министерство не знает. Ни сами предприниматели, ни организации, их представляющие, публично по поводу запрета высказываться не рискуют – видимо, боятся, что их мнение может оказаться непопулярным.

Большую часть оборота обеспечивала торговля с Великобританией, Швецией и Испанией

Руководитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис на соответствующий вопрос корреспондентам Латвийского телевидения ответил, что не знает ни одного случая, чтобы какой-нибудь латвийский животновод закупал корма напрямую из России. Председатель правления Латвийского центрального союза молочных хозяйств Янис Шолкс сказал им: "Я задал этот вопрос тем, кто мне близок и кому я доверяю. Меня все заверили, что им это нисколько не нужно, и они об этом не думают. Если кто-то из наших фермеров это делает, то это бессовестно, мягко говоря".

Между тем, журналисты нашли в Латвии компанию соответствующего профиля, которая с начала войны нарастила оборот более чем втрое – с 53 миллиона евро в 2021 году до 180 миллионов в 2022 году. ООО Avrora Baltic, торгующее российской кукурузой, горохом, пшеницей до марта 2021 года являлось "дочкой" российской компании "Сентябрь", базирующейся в Липецкой области, и руководили им тоже россияне, затем оно было перерегистрирована на латвийских граждан. Большую часть оборота обеспечивала торговля с Великобританией, Швецией и Испанией, однако и на долю Латвии пришлось 42 миллиона евро.

"Рынок работает как сообщающиеся сосуды"

О последствиях запрета на импорт российского зерна в регионе мы поговорили с Никитой Калашниковым – владельцем латвийской компании Graudu sabiedrība, которая занимается экспортом латвийских и украинских зерновых продуктов.

– Хватит ли зерновых в Латвии, если российский импорт будет перекрыт?

Какой-то объем будет замещаться поставками из той же Украины, хотя с этим есть логистические проблемы

– В Латвии выращивают около трех миллионов тонн зерновых в год. Из них на внутреннее потребление идет примерно 30 процентов, а 70 уходит на экспорт. Конечно, Латвии хватит. Вопрос в цене. Из России же импортировали не только и не столько зерно, сколько продукты переработки – шрот, подсолнечный жмых и так далее. И не только пшеницу, но и ячмень, другие культуры – в основном, все то, что может идти на корм животным, потому что там чем дешевле, тем лучше. В принципе, кормить животных в Латвии тоже есть чем. Какой-то объем будет замещаться поставками из той же Украины, хотя с этим есть логистические проблемы. Но объем разных культур, необходимых для изготовления комбикормов, оттуда тоже идет.

– Украина может полностью заместить потребность в сырье, которое шло из России?

– С точки зрения потенциала, может – Украина крупный производитель сельхозпродукции. Проблема в логистике. Прямого железнодорожного сообщения нет – были какие-то разовые пробные поставки, но они экономически все равно невыгодны и сложны. Остается автотранспорт, но он от украинско-польской границы стоит 120 евро за тонну, это дорого.

– То есть, это повышает себестоимость продукции в Латвии?

– С одной стороны, повышает себестоимость, с другой – снижает интерес украинцев. Рынок сельхозпродукции достаточно открытый, цены коррелируют по всей Европе, зерно и рапс – вообще биржевые товары. Если зерно стоит 220 евро в Латвии, оно и в Польше столько стоит. Только до Латвии его нужно еще довезти за половину цены. Украинский фермер, таким образом, должен отдать за сто то, что стоит двести. У него есть альтернатива продать его в Польше или Германии – транспортные расходы меньше, цена такая же. Латвийский фермер тоже не станет покупать зерно за триста. Мало того, удобных решений мало. Если ты сегодня захотел купить какого-то продукта в Украине 3 тысячи тонн, автомашинами это будут тебе везти полгода – если не забастуют польские фермеры, которые несколько месяцев назад перекрывали дороги и блокировали полностью транзит в Латвию. А если ты хочешь купить 3 тысячи тонн чего-то по железной дороге из России, то это один состав, можно привезти в течение месяца-двух. Поэтому предпринимателям, скорее всего, придется использовать более дорогие продукты местного, литовского, польского происхождения.

– Повысит ли изъятие российского импорта рыночные цены, на что так надеются латвийские крестьяне?

– Латвийские фермеры-растениеводы сталкиваются с тем, что зерно невысокого качества, которое идет на корм скоту, они не могут продать другим латвийским фермерам-скотоводам, потому что те покупают российское. В этом случае, конечно, убрав дешевое сырье с рынка, они смогут продать соотечественникам по более высокой цене. Но все равно, эта экономическая проблема останется внутри Латвии: подорожают продукты животноводства: мясо и молоко.

– То есть российское зерно – единственный дешевый продукт во всем регионе?

– Да, так как этот товар из другой экономической реальности, которая определяется курсом рубля, наличием законов, которые ограничивают экспорт зерна. Все это влияет на ценообразование самым нерыночным образом.

– Можно ли предположить, что фуражное зерно, которое перестанет поступать в Латвию из России напрямую, пойдет откуда-нибудь из Польши?

Никто не готов отдавать рынок полякам или литовцам

– Конечно, пойдет. Рынок же работает как сообщающиеся сосуды. Но, насколько я знаю, эстонцы уже не ввозят его, в Литве тоже, наверное, от него откажутся. Балтийские страны обычно синхронно вводят такие ограничения. Вот Польша – да, может и не запретить. Если через Беларусь российское зерно завезти можно, теоретически оно может и в Латвии оказаться. Как это происходит обычно? Управляет потоками товара все равно продавец. Компания, например, ввозила российское зерно, и в какой-то момент ей это запрещают, но у нее есть клиенты, обязательства, готовый сбыт. Никто не готов отдавать рынок полякам или литовцам. И продавец очень заинтересован найти альтернативу. Компания начнет искать обходной путь. Он будет дороже, это отразится на цене, но, все равно, та же латвийская фирма будет продолжать извлекать из этого бизнеса прибыль. Просто часть прибыли осядет в других транспортных компаниях, а Латвийские железные дороги на этом потеряют.

– Значит избавиться от российского импорта все равно не удастся?

– Его можно затруднить до такой степени, что альтернативная логистика станет невыгодна. Это точно приведет к уменьшению размеров поставки. Может быть, альтернативы и вовсе не будет, если Польша тоже перекроет ввоз.

– О каких препятствиях идет речь? Дополнительные пошлины, проверки?

– Дополнительные пошлины на товар российского происхождения обсуждались, но можно же всегда замаскировать, оформить его как казахстанский. И тут нужно понимать, как все выглядит с точки зрения закона, Латвия же не Россия. Если Сейм может что-то запретить законодательно – это одно дело. А другое - вводить какие-то ограничения. Это сложно, ведь Латвия – член ВТО. Поэтому я думаю, что запрет на импорт будет эффективен, он снизит объем ввозимой в Латвию российской продукции значительно, если не полностью. Но оставят транзит, чтобы железная дорога и вся портовая инфраструктура, которая исторически построена так, чтобы обслуживать транзит из России и в Россию, могли получать деньги. При транзите тоже остается теоретически какое-то окошко для фальсификации документов.

– Вы упомянули Казахстан. Можно ли представить российскую пшеницу как казахстанскую?

– Да, это сложно будет проверить. Казахстан, в основном, специализируется на твердых сортах, которые не выращивают в России, но у них есть и мягкая пшеница. Объемы фальсификаций мы, наверное, увидим через некоторое время, если будет всплеск импорта сельхозпродукции из Казахстана, – говорит Никита Калашников.