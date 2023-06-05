Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных полицией у пьяных водителей. Об этом сообщает Delfi. Поправки в законодательство, позволяющие передавать конфискованный автотранспорт в собственность украинского правительства, были приняты в феврале.

До этого закон предусматривал, что конфискованный автотранспорт будет выставляться на аукцион Службы государственных доходов. Предполагалось, что машины будут продаваться целиком, разбираться на детали или отдаваться на переработку.

Какие именно машины переданы украинскому правительству — не уточняется. Издание "Голос Балтии" в начале года отмечало, что первые конфискованные по закону за пьяное вождение автомобили были старыми и в плохом состоянии, и в среднем стоили "тысячу — две евро".