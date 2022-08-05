Латвия перестала выдавать визы россиянам

Консульские органы Латвии на неопределенный срок остановили выдачу национальных и шенгенских виз гражданам России. Информация об этом размещена на сайте посольства Латвии в Москве. Там указано, что посольство больше не принимает заявления на визы от россиян "в связи с международной ситуацией".

Единственным исключением может стать необходимость поездки на похороны в Латвии близкого родственника.

Ранее, 1 августа, Латвия приостановила действие соглашения с Россией об упрощённом пересечении границы гражданами РФ, живущими в приграничных районах. В Риге объяснили это тем, что Россия закрыла консульство Латвии в Пскове - оно было единственным дипломатическим представительством, которое выдавало россиянам разрешения на пересечение границы. Соглашение действовало с 2010 года.

Соседняя Эстония 28 июля объявила, что прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения.