Латвия планирует экспроприировать собственность России и Беларуси

Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил разработать закон, который позволит отчуждать недвижимость, принадлежащую России и Беларуси. Культурные центры и санатории в Латвии, принадлежащие этим странам, могут перейти в собственность латвийского государства.

Минюст Латвии должен подготовить закон уже к 17 июня - годовщине ввода советских войск в 1940 году.

Среди объектов, которые могут стать латвийскими - "Дом Москвы" в Риге, принадлежащий российской госструктуре санаторий "Янтарный берег" и санаторий "Белоруссия" в Юрмале. В этом сезоне из-за санкций все они стоят закрытыми. Борданс упомянул, что Латвия будет использовать их для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и для создания информационного центра.

"Обе страны несут прямую ответственность за совершение уголовных преступлений и геноцид, о чем также говорится в заявлениях Сейма и Евросовета, - написал Борданс в твиттере. - Для того, чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходим особый закон, убирающий любые препятствия и интерпретации в отношении отчуждения этих принадлежащих России и Беларуси объектов для нужд государства и общества".

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