Латвия предоставила убежище россиянину, воевавшему за Украину

Суд в Латвии обязал власти страны предоставить убежище гражданину России, воевавшему на стороне Украины. Ранее он получил отказ от латвийских миграционных служб из-за недостаточности доказательств, но в конце декабря суд постановил, что он имеет право на защиту.

Как уточняет латвийское издание Delfi, россиянин, чьё имя не называется, обратился в суд в 2022 году. Он родился в Латвии, позже жил в Украине, но имел российское гражданство. В 2014 году он вступил добровольцем в батальон "Донбасс", боровшийся с сепаратистами. Через несколько месяцев вышел из его состава, поскольку из-за полученных травм больше не мог принимать участие в боях.

Ополченец пытался получить украинское гражданство или вид на жительство, но не смог предоставить властям полный пакет документов, поскольку его российский паспорт сгорел при обстреле, а ехать в Россию, чтобы восстановить документы, он опасался.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину он выехал в Латвию, чтобы попросить статус беженца там. Миграционные службы заявили, что не получили достаточных доказательств, что он активно участвовал в боевых действиях и что в России ему грозит преследование. Бывший доброволец оспорил решение миграционных служб в суде. Служба госбезопасности Латвии также согласилась, что не видит препятствий для предоставления ему статуса беженца.