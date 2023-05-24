Германия предоставила убежище 55 россиянам, бежавшим от мобилизации

Власти Германии одобрили 55 заявок на убежище от граждан России, бежавших из страны от мобилизации. 88 таких заявок отклонено, ещё больше полутора тысяч находятся на стадии рассмотрения. Об этом сообщает Redaktions Netzwerk Deutschland со ссылкой на данные германского МВД, публикацию пересказал канал "Настоящее время".

Всего с начала российского вторжения в Украину и до конца апреля 2023 года с просьбой о предоставлении убежища обратились 2485 российских граждан, уехавших из опасений быть мобилизованными. Решения на конец апреля были приняты по 814 заявкам: 671 россиянам немецкие власти сообщили, что их прошения должны рассматривать страны первого въезда в Евросоюз.

В сентябре прошлого года, после объявления в России мобилизации, ряд министров ФРГ заявили, что Германия будет предоставлять временное убежище гражданам России, избегающим мобилизации. "Дезертиры, которым угрожают серьезные репрессии, могут получить международную защиту в Германии ", – заявляла министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

В то же время несколько стран Евросоюза, например, Чехия, Эстония и Латвия выступали против предоставления защиты уклонистам. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что отказ от исполнения законных требований государства не соответствует условиям для выдачи гуманитарной визы.

По словам главы правительства Эстонии Каи Каллас, страна не будет давать убежище российским мужчинам, потому что те "должны выступить [внутри России] и заявить, что они против этой войны". Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что страна не будет выдавать визы уклонистам "по соображениям безопасности."

Входящие в ЕС скандинавские страны и Финляндия обратились за разъяснением вопроса, является ли уклонение достаточным основанием для убежища в Евросоюз. В мае финская общественная телерадиокомпания Финляндии Yle сообщала, что без сформулированной позиции Евросоюза Хельсинки не смог принять решение о предоставлении убежища для 1109 россиян. Общее число таких поданных заявок во всех странах ЕС не раскрывалось.