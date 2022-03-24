Латвия запретила въезд 25 российским деятелям культуры

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в список лиц, которым запрещён въезд в страну, 25 российских деятелей культуры. Об этом сообщает портал LSM.lv.(Латвийские общественные СМИ).



В черный список были внесены телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актер Владимир Машков, режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, танцовщик Сергей Полунин, артисты Полина Гагарина, Наталия Подольская, Николай Расторгуев, Виктория Цыганова, Стас Михайлов и другие.



В МИД Латвии пояснили, что указанные в списке деятели культуры и журналисты поддержали проведение Россией так называемой специальной военной операции на территории Украины.

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику артистам, выступившим на провластном митинге-концерте 18 марта в "Лужниках", посвящённом восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.