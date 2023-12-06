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Лауреатом "Большой книги" стал Евгений Водолазкин с романом "Чагин"

Евгений Водолазкин
Евгений Водолазкин

Первым лауреатом российской литературной премии "Большая книга" в 2023 году стал Евгений Водолазкин с романом "Чагин".

Главный герой книги – Исидор Чагин – мнемонист: он может запомнить текст любой сложности и хранить его в памяти как угодно долго. Эта его способность привлекает КГБ: Чагина вербуют и внедряют в ленинградский кружок, члены которого читают запрещённую литературу.

Вторую премию получил Юрий Буйда с романом "Дар речи", а третью – Алексей Сальников и его "Оккульттрегер".

В 2023 году на конкурс было выдвинуто 322 произведения, в шортлист вошли пятнадцать из них. Лауреатов выбирало жюри из 104 человек, среди которых представители областей литературы, культуры, образования и науки, общественные и государственные деятели, журналисты и предприниматели.

Параллельно с основным конкурсом на сайте LiveLib велось читательское голосование. В нём приняли участие более пяти тысяч пользователей. Лучшей книгой читатели выбрали документальное произведение Захара Прилепина о писателе из Донецкого округа Михаиле Шолохове, лауреате Нобелевской премии по литературе 1965 года "Шолохов. Незаконный".

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