Под Нижним Новгородом взорван автомобиль Захара Прилепина

Под Нижним Новгородом в субботу был взорван автомобиль, в котором находился писатель и политический активист Захар Прилепин. Об этом сообщают ряд российских телеграм-каналов, в том числе "112" и "База". Информацию подтверждают источники ТАСС и "Интерфакса".
По сообщениям, Прилепин в результате взрыва остался жив, по ряду сообщений он тяжело ранен. Сообщается о гибели водителя. Телеграм-канал WarGonzo утверждает, что речь идёт об охраннике Прилепина с позывным "Злой".
При этом РИА Новости утверждает, что пресс-служба Прилепина сообщила агентству, что с писателем "всё в порядке". Такую же формулировку употребил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.
"Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался во время движения. "Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован", - сообщили источники. По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.
РБК утверждает, что Прилепин только сегодня утром вернулся с подконтрольных России территорий Украины и ехал в Нижегородскую область к семье.
- Прилепин - известный российский писатель, лауреат литературных премий. Один из лидеров партии "Справедливая Россия - за правду" (был в 2021 году избран в Госдуму, но отказался от мандата). С 2014 года занимает резко антиукраинскую позицию, какое-то время воевал на стороне сепаратистов "ДНР". Осенью прошлого года сообщалось, что он вновь отправился на войну в Украину в составе Росгвардии.
- Пока нет официальных сообщений и версий случившегося. Представитель МИД Мария Захарова, однако, уже обвинила во взрыве США и Великобританию, заявив, что они в лице Украины вырастили "террористический режим".
- В августе 2022 года под Москвой в результате взрыва автомобиля погибла дочь радикального философа Александра Дугина Дарья. В апреле в Петербурге при взрыве в кафе погиб провоенный блогер Владлен Татарский. В обоих взрывах российские власти и следствие обвинили украинские спецслужбы.