Под Нижним Новгородом взорван автомобиль Захара Прилепина

Под Нижним Новгородом в субботу был взорван автомобиль, в котором находился писатель и политический активист Захар Прилепин. Об этом сообщают ряд российских телеграм-каналов, в том числе "112" и "База". Информацию подтверждают источники ТАСС и "Интерфакса".

По сообщениям, Прилепин в результате взрыва остался жив, по ряду сообщений он тяжело ранен. Сообщается о гибели водителя. Телеграм-канал WarGonzo утверждает, что речь идёт об охраннике Прилепина с позывным "Злой".

При этом РИА Новости утверждает, что пресс-служба Прилепина сообщила агентству, что с писателем "всё в порядке". Такую же формулировку употребил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.

"Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался во время движения. "Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован", - сообщили источники. По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

РБК утверждает, что Прилепин только сегодня утром вернулся с подконтрольных России территорий Украины и ехал в Нижегородскую область к семье.