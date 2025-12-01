Лауреаты призвали дополнить мирный план освобождением заключённых

16 лауреатов Нобелевской премии направили открытое письмо руководителям США, России, Украины и стран ЕС в связи с обсуждением планов соглашения о мире в Украине. Лауреаты просят включить в документ пункт о помиловании или обмене гражданских лиц, признанных международными правозащитными организациями политическими заключёнными.

Авторы письма обращают внимание также на необходимость освобождения не только военнопленных, но и гражданских заключённых. "Это должно быть сделано в первую очередь для больных, пожилых людей, женщин и подростков", - говорится в письме, где также утверждается, что в российских тюрьмах содержатся более тысячи человек, которых правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключёнными.

При этом в письме содержится призыв к освобождению заключённых к лидерам обеих сторон конфликта - Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. "Мы уверены, что если Путин и Зеленский проявят добрую волю и взаимно помилуют хотя бы несколько десятков заключённых, лишенных свободы лишь за выражение своего личного мнения и не совершивших насильственных преступлений, это ускорит установление прочного и справедливого мира", - сказано в письме.

В Украине сотни людей были осуждены или находятся под следствием за сотрудничество с Россией или за поддержку российской агрессии. Многих из них российские СМИ и официальные лица называют политзаключёнными. Международные организации, такие как Amnesty International, однако, не наделяли их таким статусом.

Как отмечает Deutsche Welle, которая цитирует письмо, среди подписавших его - лауреаты Нобелевской премии по физике, химии и медицине, а также получившая в 2015 году Нобелевскую премию по литературе Светлана Алексиевич и лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов, и 2022 года - Александра Матвейчук (представляющая украинский Центр гражданских свобод) и Ян Рачинский (представляющий "Мемориал").



