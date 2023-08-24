Лавров не ответил на вопрос о влиянии смерти Пригожина на дела РФ в Африке

Глава МИД России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос корреспондента телеканала Настоящее Время о том, как может сказаться возможная смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на интересах Москвы в Африке.

Корреспондент Настоящего Времени адресовал вопрос Лаврову, когда министр с сопровождающими его лицами шли по коридору и направлись к лифту во время саммита БРИКС в Йоханесбурге. "Откуда вы взялись-то?" — ответил министр, добавив нецензурное междометие.

В конце июня после неудавшегося наёмники ЧВК "Вагнер" переместились на белорусскую территорию. Сам Пригожин ранее говорил, что в случае завершения деятельности ЧВК в войне против Украины, часть бойцов направится в Африку.

На днях в телеграм-каналах связанных с группой "Вагнер" появилось видеообращение Пригожин. В нём он сказал, что находится в одной из африканских стран. О том, где и когда именно снято видео, Пригожин не сообщил.

23 августа бизнес-джет, принадлежащий Пригожину потерпед крушение в Тверской области. В списке пассажиров были основатель ЧВК и командир наёмников Дмитрий Уткин (позывной "Вагнер").

Десять тел погибших доставлены в областное бюро судебно-медицинской экспертизы для опозгнания. Официально гибель Пригожина пока не подтверждена. Следствие не сообщало о том, какую версию катастрофы оно считает приоритетной. В СМИ и телеграм-каналах обсуждаются главным образом версии взрыва на борту или того, что самолет был сбит средствами ПВО.



Фрэнк Гарднер, журналист Би-би-си, специализирующийся на вопросах безопасности, пишет в твиттере со ссылкой на источники в британском военном ведомстве, что за крушением самолёта стоит Федеральная служба безопасности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имел отношения к катастрофе.