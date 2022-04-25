Лавров заявил о реальном риске ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью на Первом канале, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны и нельзя недооценивать эту опасность.

При этом, по его словам, принципиальная позиция Москвы состоит в том, что ядерная война недопустима.

"Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", – сказал Лавров.

Интервью было посвящено войне в Украине (российские власти называют её спецоперацией). Глава МИД России сказал, что страны Запада, поставляя Украине оружие, фактически ведут против России "прокси-войну".