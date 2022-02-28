"Ядерный чемоданчик у безумца". Блогеры о войне и шантаже

Война в Украине, которую российские СМИ называют "спецоперацией", идёт уже пятый день.



Пока всё указывает на то, что Путин не добился поставленной цели. Украинская армия не разбита, ни один большой город не взят, российские войска судя по сообщениям украинской прессы и фото и видеосвидетельств в соцсетях несут существенные потери.

Аркадий Дубнов

В Афганистане про первый "Груз 200" мы узнавали гораздо позже начала "операции", причём тайно.

Сегодня все происходит гораздо быстрее, разница только в этом.

Все остальное может оказаться гораздо более одинаковым

Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе операции на территории Украины

"Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции"

"К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи"

"Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил"

Украинцы неожиданно для "освободителей" совсем не собираются встречать их цветами.

Патриотами страны проявляют себя самые неожиданные люди, например, бывший глава Харьковской области и один из организаторов пророссийского сопротивления Майдану в 2014 Михаил Добкин

Много вопросов, где я.

В одночасье рухнуло многое, во что я верил

Я в Харькове. До последнего не верил, что Россия нападёт на Украину. Для меня всё происходящее - страшный сон. Но к сожалению, это совсем не сон. Гибнут люди, разрушается инфраструктура города и страны. В одночасье рухнуло многое, во что я верил. Будь проклята война.

Теперь без лирики. Что планирую делать: Вместе с единомышленниками, как только позволит обстановка, будем организовывать системную помощь пострадавшим от бомбёжек людям и тем, кто в ней нуждается. Об этом пока без подробностей. Позже расскажу.

Настроение дерьмовое. Внутри меня многое выгорело.

На комментарии под этим постом отвечать не буду.

И ещё. Я горжусь украинской армией. И нашими людьми.

Всё будет Украина!

Блицкриг у Путина пока не выходит и война превращается в позиционную.

Анатолий Стреляный

Нахожусь в Ахтырке Сумской области. В этом городе когда-то учился на учителя начальных классов. Сейчас в нём около 40 тысяч жителей. По украинским сообщениям, он уже захвачен русскими. Обстреливая его, они попали в детский сад. Около 70 человек ранены, один раненый ребенок умер в больнице.

Танки и пр. стоят на самой окраине, на трассе Харьков-Сумы, время от времени открывают огонь по городу. Стреляют редко, один зловеще-глухой залп услышал сквозь сон рано утром, другой, по сравнению с тем безобидный – только что.

Похоже на взрывы грома во время грозы

Перед тем побывал на нескольких улицах, это в самом центре, вокруг базара. Возле закрытого входа в него посреди улицы увидел украинского солдата с автоматом. Светофоры не работают. Летают редкие легковушки. Они здесь и в мирное время двигаются со скоростью дикарей, и нет на них управы, а сегодня именно летают.

Людей в центре мало, большинство – мужчины, сосредоточенные и быстрые, но попадающиеся женщины, молодые и старые, те еще быстрее и деловитее.

Всё закрыто, кроме пары-тройки маленьких продовольственных лавок в укромных местах.

Побывал во всех.

Покупателей ни много, ни мало, не толпятся, не препираются. Поразили продавщицы. Такой быстроты, расторопности и при том спокойствия и приветливости от них не ожидал. Вообще, не представлял себе, что возможна такая шустрость обслуживания. Продавщицам помогают мужчины-хозяева лавок, явно возбужденные ввиду неожиданно привалившей удачи со сбытом.

… Вот опять стреляют, это примерно в километре от места, где сижу. Похоже на взрывы грома во время грозы.

Некоторые блогеры уже решили, что полная победа украинцев не за горами.

Лев Шлосберг

Условия переговоров Украины с Россией будет диктовать Киев, а не Москва.

Марк Гальперин

И не в Гомеле а в Гааге.

В самой России люди массово бегут снимать деньги, особенно валюту — все ожидают, что из-за неожиданно жёстких санкций Запада рубль может рухнуть.

Всеволод Емелин

а очереди не в военкоматы, а в банкоматы выстроились. И какие очереди!

Прошвырнулся тут на районе и теперь с полной ответственностью могу сказать, что Маргарита Симоньян ни хрена не понимает во вверенной ей "Раша Тудей". Четвертый день полыхает война, а очереди не в военкоматы, а в банкоматы выстроились. И какие очереди! Я уже не вспомню когда такие видел...Ужасно далеки наши "агитаторы, горланы, главари" от реальности и глубинного народа.

Юрий Альберт

Не знаю как в военной сфере, но политически и экономически Россия, кажется, уже проиграла. Изоляцию и экономический упадок наши вожди нам мудро обеспечили. Причем надолго.

Лев Апекушин

А кстати.

А где громкое и мужественное выступление Чубайса против этой войны? Почему-то захотелось его услышать. Или он за? Никто не в курсе? Молчит?

И еще кстати. Он, если мне память не изменяет, работает специальным представителем Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Как там нынче связи с международными организациями? Что там у нас с устойчивым развитием?

Давайте послушаем начальника транспортного цеха. Пусть доложит обстановку!

Россияне с ужасом осознают, куда завёл страну путинский режим.

Михаил Сазонов

санкции отбросят экономику на десятилетия назад и ввергнут страну в нищету

Каждое утро начинается с новостей о новых санкциях. Не тех санкциях, которые принимались, чтобы «послать сигнал» или «показать решимость», а санкциях, которые отбросят экономику на десятилетия назад и ввергнут страну в нищету. Их цель, как мне кажется, даже не в том, чтобы лишить Путина поддержки и спровоцировать революцию - в это мало кто верит, а в том, чтобы физически помешать стране делать дорогие орудия убийства. И уже не важно, чего лишиться ее население в процессе.

Очень хочется сказать, что я не причём, я тоже жертва, но не могу. Да, я никогда не голосовал за эту власть, ходил на митинги, делал правильные посты в фейсбуке, переводил деньги правильным организациям. Но в это время я работал, платил налоги, помогал стране становиться богаче. Я помогал добывать руду - из неё сделали танки. Помогал добывать нефть - из неё сделали бензин и залили в эти танки. Помогал чинить локомотивы - на них эти танки повезли убивать людей. Я, конечно, не знал, что так будет. Но до 2022 года был 2008 и 2014. На самом деле все было понятно, просто было удобнее не задумываться, не принимать сложных решений. Что я мог сделать? Уехать, заняться политическим активизмом, волонтёрством, журналистикой, стать школьным учителем истории в конце концов - что-то, где я мог бы посвящать силу и энергию защите правды и свободы здесь, или хотя бы платить налоги другому правительству и помогать другой экономике. Наверное, у меня бы тогда не было тех сбережений и уровня жизни, которые есть сейчас. Так что только справедливо, если я лишусь этого уровня жизни и сбережений.

Помните фильм Властелин колец, сцену во втором фильме, где вода заливает крепость злого волшебника Сарумана, смывая его машины и работающих на них орков? Зрители в этот момент не задаются вопросом, делали эти орки мечи, или может быть гвозди или лопаты, как они относились к режиму Сарумана, может быть их не послали в поход из-за политической неблагонадёжности. Их просто смывает водой, и все понимают, что это победа добра. Так вот, мы все сейчас эти орки. Нас ждёт презрение всего мира, и мы не сможем сказать, что мы были не при чем.

Очень хочется проснуться однажды утром, и прочитать новости, что В.В.Путин находится на даче в Геленджике и не может управлять страной по состоянию здоровья, сформирован чрезвычайный комитет, который немедленно прекращает огонь, выводит войска из Украины и начинает переговоры. Уверен, однажды так и будет, но когда и откуда ещё придётся тогда выводить войска - не знаю.

Борис Грозовский

Война раскалывает мир на до и после. Во время войны люди теряют близких. Это происходит прямо сейчас. Во время войны людям приходится жить на условиях военного положения, даже если оно так не называется. Обо всех мирных делах, планах, сделках, мечтах на время войны приходится забыть. Война это всё разрушает со страшной скоростью.

РФ ведёт войну на чужой территории. Именно там сейчас погибают люди, разрушаются дома и города. Люди бросают свои дома и пытаются спасти свои жизни, защитить свою землю и своих близких. Многим это не удаётся и ещё многим не удастся. Разрушаются самые прекрасные на свете города, маленькие и большие, разрушаются деревни. Они обязательно оживут. Людей не оживить.

Видя все это, невозможно не плакать. Не надо стесняться своих слёз. Не надо стесняться просить прощения. Простите меня, я тоже видел и понимал не всё.

Атакующая сторона постепенно осознаёт, куда она попала. Есть много молодых мужчин, которых родители и школа не научили, что выполнение приказов не гарантирует чистоты собственной совести. У них сейчас включается мозг. Но это требует времени. Есть много людей, которые в упор не видели реальности - какой политический режим возник в России. Теперь начинают понимать.

война пришла и в РФ в виде растущих цен, очередей в банкоматы, отменяемых поездок, контрактов

Это будет гигантским уроком для нас, для наших детей и внуков, для всего мира. Будет изучаться каждый шаг, который приближал нас к Катастрофе. Под лупой будет изучаться, как такое стало возможным - кто помогал, кто промолчал, кто и как сопротивлялся. Если, конечно, война не перерастёт в ядерную, и будет кому изучать.

Мир солидарен в оценке этой войны, поэтому война пришла и в РФ. Пока - в виде всего лишь растущих цен, очередей в банкоматы, отменяемых поездок, контрактов и тд. Дальше - в виде тотальной цензуры, полицейского режима, ограниченной конвертации рубля, национализации, мобилизационной экономики, тотальной изоляции, в виде рунета вместо интернета. Новый железный занавес опускается прямо сейчас - столетие спустя. Это происходит очень быстро, по логике войны. Мирная логика, рассуждение по аналогии больше не применимы.

Россияне войну не заказывали. Но мы сделали её возможной и вынуждены сталкиваться сейчас с ее последствиями. Теперь счёт идёт очень быстро - для всех. Как в считалочках. Поэтому думать тоже надо быстро и our of box - быстро и по возможности хладнокровно.

Сегодня годовщина убийства Бориса Немцова. Он раньше многих понял, что за Левиафан возник в РФ, и что дело идёт к большой войне.

Божена Рынска

Весь Евросоюз для нас закрыт. Дома будете сидеть, друг на дружечку глядеть. Доллар под сто. Недвижимость упала в цене. Сейчас придушат санациями. Всему нашему укладу настала хана. И мы все сидим дома и никак не даем [сумасшедшему] понять, что с нами так нельзя.

Что с нами не так? С нами так можно?



Не все сидят дома. Очень многие москвичи и жители других крупных городов не побоялись выйти на антивоенные демонстрации.

Варвара Турова

Просто зафиксировать для будущей себя, живущей в мире и на свободе: момент, когда мы с подругой (выросшей в Киеве и Крыму), 27.02.2022 купили цветы и хотели положить их к камню с надписью Киев у стен московского Кремля, но все, включая Красную площадь города, где родилась и выросла я, было оцеплено полицией, которая, вооруженная до зубов и в чёрных блестящих шлемах, защищала от нас с Олей Могилу неизвестного солдата.

Ася Казанцева

На Новом Арбате холодно, солнечно, широкий тротуар, лавочки и деревья, книжные павильоны. В разные стороны гуляют люди, маленькими группками и побольше. Выглядит как обычное воскресенье.

Вжух. В ста метрах становится видно цепь космонавтов, они бегут, размахивая дубинками. Все люди мгновенно разворачиваются в одну сторону, убегают. Кто последний, тому не позавидуешь.

Мы очень удачно оказываемся около дверей офисного центра, укрываемся в нём. Охранник спрашивает: что там, опять облава? Выходит покурить, возвращается, говорит: всё спокойно, тикайте.

Всё и правда спокойно, росгвардейцев не видно ни с одной, ни с другой стороны. Мальчик достает плакат «Прекратите войну сегодня», поднимает на вытянутых руках. Человек пятьдесят мирных жителей стоят вокруг него широким кругом, фотографируют. Он поворачивается, чтобы всем было видно.

Бежит новая цепь космонавтов, и как-то сразу очень близко — высадились из машины? Подруга утягивает меня во двор, мы дергаем какую-то дверь, за дверью оказывается фотомастерская. Мы и еще десяток горожан оказываемся в фотомастерской. За нами забегают три полицейских, хватают ближайших, выдергивают, уволакивают. Пока они не вернулись, сотрудники фотомастерской распихивают нас, оставшихся, по подсобкам.

ни один человек не поддерживает войну

Когда всё успокоилось, хозяйка фотомастерской расспрашивает нас, что происходит. «Да вот, — говорим, — винтят вообще всех без разбора, даже просто прохожих, вот им обидно, наверное, если они поддерживают войну». — «Ну что вы, — отвечает, — ни один человек не поддерживает войну».

Решаем, что мы трусы и с нас хватит на сегодня, уходим из основного потока, идем сбоку от него переулками и дворами. Это не помогает, протест многочисленный, все равно оказываемся в потоке случайно каждые полчаса. В очередной раз успешно убежав, оказываемся в Обыденском переулке. Придумываем лучшую шутку дня: всегда открываешь новые места, потому что это Бегущий город.

Харьков не захвачен. Киев не захвачен. Хотелось бы дождаться дня, когда можно будет сказать то же самое и про Москву.

Не всем повезло убежать: счёт задержанным за эти дни идёт уже на тысячи.

"Патриоты" не готовы признать, что что-то пошло не так. Они продолжают ликовать и составлять списки требований и претензий к Украине и Западу.

Леонид Решетников

Все, русские приехали! Наши входят в Харьков! Мои друзья и родные ждут избавления от бандеровщины! Харьков - русский город со дня основания. Был и будет!

Дмитрий Аграновский

Киев окружён. Бандеровский режим должен прекратить бессмысленное сопротивление, не увеличивать страдания украинского народа и сдаться. На будущем трибунале это зачтется.

Сергей Марков

Россия должна безусловно признать право братского народа самому выбрать свою власть. С учетом фактов. Это список рациональных аргументов.

1. страна не является независимой уже 8 лет с 2014 года.

2. В стране существует марионеточный режим, выполняющий волю внешнего центра управления и обслуживающий интересы США и НАТО, а не своего народа.

3. Марионеточный режим был сформирован в результате вооруженного незаконного свержения в 2014 демократически избранного президента силами спецслужб США. Основание, по которому президент был отстранен, не существует в конституции.

4. Все выборы после 2014 года в стране были не честными, не справедливыми, не законными, часть прямо фальсифицированными. Сформированные на их основе органы власти не законны и не выражают волю народа.

5. Абсолютное большинство народа не поддерживает марионеточный режим. Но лишены возможности выразить свою волю.

6. Чтобы обеспечить лояльность населения, режим активно применяет политические репрессии.

7. Есть две формы политических репрессий, 1, официальные через СБУ, прокуратуру, МВД, и 2, неофициальные, силами ультранационалистических и неонацистских вооруженных формирований, которые интегрированы в систему власти.

8. Свободы СМИ не существует, были закрыты десятки телеканалов и сотни печатных и интернет СМИ.

9. 8 лет террора против Народа Донбасса включает в себя тяжкие военные преступления, которые совершаются по приказу репрессивного режима. Погибло от 30 до 50 тысяч во время боевых действий и 2600 во время обстрелов после боевых действий.

10. Все виновные в военных преступлениях и терроре в интересах режима, не наказаны и находятся под опекой режима. Самый яркий пример Одесса 2 мая и 8 лет обстрелов Донбасса.

11. Режим не выражает волю народа. Самый яркий пример, - запрет во всех публичных сферах русского языка, на котором говорит более 70% населения страны. Ясно любому, что демократически такое решение не возможно.

12. Зеленский не фашист и на диктатор. Но и не реальный глава государства. Он марионетка в руках реального руководства страны, которое осуществляет внешнее управление против интересов народа.

13. Вывод. Сегодня в таких условиях народ лишен возможности выбрать свою судьбу и свое правительство. Народ должен быть освобожден.

14. Для освобождения и осуществляется операция по денацификации.

15. Но почему этот режим поддерживают демократические страны? По той же причине, по которой они поддерживали диктатуру в Чили, диктатуру в Аргентине, диктатуру в Южном Вьетнаме.

16. Эти аргументы вы можете говорить тем, кто выступает против операции по денацификации.

Ядерная война на подходе? Ради демилитаризации и денацификации всей планеты?

В субботу РИА "Новости" очевидно случайно опубликовало заготовленную заранее статью под названием "Наступление России и нового мира", написанную так, как будто Украина уже объявила полную и безусловную капитуляцию. Статья добродушно сообщала, что Запад получил хороший урок, а Украина войдёт в состав России, но интеграция потребует времени, а в переходный период Украина просто побудет союзным России государством. Разумеется, в статье восхвалялся гений Путина. Агентство довольно быстро заметило ошибку и статья с сайта исчезла, но её можно найти на сайте веб-архива.



Кроме празднования несостоявшейся ещё победы и славословий в адрес Путина, в статье содержался пассаж, вызвавший у многих оторопь:

Денис Сапрыгин

"Владимир Путин взял на себя — без капли преувеличения — историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям" - сообщает нам обозреватель РИА Новостей внезапный русский патриот Петр Акопов.

Максим Кулишевский

Тут явно пропущено слово "окончательное", без него формула недостаточно емкая.

Осознав, что "решение украинского вопроса" ускользает, Путин решил попугать мир "радиоактивным пеплом".

Николай Подосокорский

Путин на встрече в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым в ответ на санкции со стороны Запада приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Ядерная война на подходе? Ради демилитаризации и денацификации всей планеты?

UPD. Как поясняют: ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба. Именно три этих человека сегодня собрались, чтобы объявить об усилении сил сдерживания. Ключи от чемоданчиков — у офицеров-операторов. Чтобы начать ядерную войну, достаточно приведения в действие двух из трёх систем.



Угрозы Путина испугали очень многих.

Александр Кынев

Помните, чем заканчивается пророческий видимо фильм "НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ" , где герои сидят ожидании конца? "А ведь по большому счету у нас все было..."

Максим Кашулинский

А вот сейчас стало совсем страшно. Путин приказал взвести ядерный курок. Он как потерявший почву под ногами игрок в покер: после серии удачных раундов, сделал большую ставку (блицкриг на Украине) и проиграл. Теперь идёт all in. Ставит все что есть. В том числе и нас с вами. Надеюсь, в мире ещё остался человек, к которому он прислушается. Который остановит эту безумную игру.

Андрей Волна

Мне кажется, что решение о ядерном ударе принято. Именно отсюда все эти колебания: выступит с обращением или не выступит. Думаю, что обращение в связи с решением нанести удар уже записано.

Его поставят тогда, когда он посчитает нужным. Хоть завтра утром.

Нет. Я не нагнетаю. Я анализирую. Понятно, что обычная «операция» провалилась.

Ему нужен следующий шаг.

Павел Каныгин

многие все ещё в оцепенении, не могут осознать катастрофу и все ещё не находят слов

Не успели вы отойти и оклематься от «спецоперации» российской армии в украинских городах, как Владимир Путин заговорил о ядерном оружие.

Вот эти силы сдерживания, которые он приказал привести в особый режим несения службы - это в том числе и ядерное оружие.

Это можно понимать как то, что если Запад не отдаст ему Украину, то - апокалипсис.

Удивительно, как быстро сбываются самые жуткие прогнозы.

Иронично, что многие все ещё в оцепенении, не могут осознать катастрофу и все ещё не находят слов, а тут скоро - раз! - и, возможно, не потребуется.

Анна Монгайт

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства — это высшая готовность ядерного оружия. Потому что западные лидеры допускают не только экономические санкции , но и агрессивные высказывания в адрес России. Уже давно все политологи , которые специализируются на дебрях путинской души( есть такие знатоки), да, и люди из его бывшего окружения тоже уверено говорят, что он если сильно обидится, то нажмёт красную кнопку. Потому что самое важное для него доказать , что он круче всех . Думаю , мужчине ближе к 70 особенно важно доказать , что он ещё огого. Ну , и Вокруг же одни кристальные трусы и подхалимы -никто ему не помешает. Раньше мне казалось , это все для красного, как кнопка , словца . Ведь ядерное оружие -это не только убийство , но и самоубийство, а у него дети и внуки. Это означает убить своих собственных детей и внуков. И у подхалимов -дети и внуки . И они тоже не хотят умирать. Но законы логики и рациональности в последние три дня вообще перестали действовать, как будто вдруг исчезла гравитация и ты паришь вне всякой системы координат и не знаешь, как заземлиться. Но , главное , просто страшно . Очень-очень страшно. Мы к всему этому не готовы.

Андрей Шипилов

Я бы особо не рассчитывал на то что Герасимов и Шойгу не выполнят приказ Путина о применении ядерного оружия, как мне уже пишут.

Герасимов это субъект, который по жизни намного более [ненормальный], чем Путин, исключительно благодаря этому качеству он и попал в начальники генштаба.

К Шойгу тоже очень много вопросов возникает в последнее время.

Кирилл Лятс

какой может быть выигрыш, если весь мир против Кремля?!

Сегодня кто то хорошо сказал на BFM, что у Путина нет выбора. Он должен идти до конца. Потому что проигрыш - это возвращение Крыма и Донбасса и депацанизация среди коллег.

Поэтому только выигрыш. А какой может быть выигрыш, если ВЕСЬ МИР против Кремля?! Только ядерный удар способен переломить ход войны.

Регулярными боевыми действиями уже не победить. В Европе формируются интербригады спешащие на помощь, Украину завалили высокоточным оружием, и самолеты, танки, вертолеты будут падать и гореть теперь пачками.

Да и главный, дон, пехотинец, дон, задумался, а зчем ему, дон, вся эта шняга, дон, с превращением идеи фикс одного ненормального в религиозную войну мирового масштаба, дон...Лучше ж каждый месяц по 30 млрд с бюджета получать, как с куста.

И в этой связи хочется понять, что делают сильные мира сего в части нейтрализации ядерного чемоданчика, находящегося в руках безумца?

Алексей Цветков

В чем заключалась ошибка запада, которая была совершена не вчера, не в 2014 и даже не в 2008 году? В том, что он трактовал Россию просто как одну из декоммунизированных стран, которую надо деликатно подтолкнуть на путь прогресса, а бункер - как одного из глав государств, пусть и далеко не лучшего и становящегося все хуже. И поэтому с ним до последнего момента говорили на языке, на котором главы государств общаются между собой, то есть на дипломатическом.

Но бункер - не просто глава одного из государств, и даже совсем не это. Я уже писал, что ситуация куда больше похожа на террористический угон, чем на войну в обычном смысле этого слова, и никак не в метафорическом смысле. Он совершенно недвусмысленно дал понять, что в случае, если его планам окажут серьезное сопротивление, он прибегнет к неслыханным доселе методам. Надо сказать, что на западе все поняли угрозу именно в этом смысле, и она сегодня довольно широко обсуждается в СМИ.

Чтобы лучше понять, сравним это с поведением Кима, которого еще вчера считали худшим из чудовищ на нашей планете. Ким вовсе не самоубийца, он разрабатывает ядерное оружие и средства доставки исключительно для шантажа: чтобы его не трогали и везли ему как можно больше карго. Он вовсе не хочет перескакивать с поля дипломатии на поле войны.

Совершенно другое дело бункер, он одержим сверх-идеей, и у остального мира нет средств выкупиться из заложников кроме как принять все пункты его ультиматума, то есть капитулировать. Предпоследний номер журнала Economist изобразил его закрашенным в угол. Горькая ирония заключается в том, что все ровно наоборот: у него все идет по плану, пусть бездарному и кривому, а в угол он закрасил всех нас.

Каким может быть выход из этой ситуации? Идеальный - если его кто-то удавит, но это должен быть кто-то из ближайшего окружения, и на этот случай строить догадки бессмысленно - как увязшему в долгах рассчитывать на завтрашний выигрыш в лотерее. И однако, между дипломатией и войной есть еще третий путь, о котором забыли: это путь канонерки.

Как это может выглядеть в сегодняшних условиях? Вот, допустим, Александр Морозов предлагает, чтобы какие-нибудь страны, вне рамок НАТО или любого договора, ввели войска в Киев - не для активного участия, а для охраны президента и правительства, провести, так сказать, красную черту. Но теперь это слишком поздно, надо было до вторжения, а сейчас бункер истолкует это как прямое вмешательство в военные действия и осуществит свою угрозу.

это в конечном счете приведет к полному взаимному уничтожению всего, включая нас

Что именно он имел в виду? Вполне возможно, что удар тактическим ядерным оружием по какой-нибудь малонаселенной местности. К сожалению, гипотетическая логика ядерной эскалации такова, что это в конечном счете приведет к полному взаимному уничтожению всего, включая нас, досужих комментаторов. Канонерка могла сработать, если бы такой контингент ввели еще до начала вторжения. А сейчас у него там слишком большие ресурсы задействованы, у него и коней запасных нет, чтобы менять их на переправе.

Дмитрий Бавырин

В грядущую эпоху неожиданно востребованными могут оказаться уже было забытые навыки, последним уверенным носителем которых является поколение сорокалетних.

Добывать белок (охота, рыбалка). Сажать растения. Делать мебель руками. Консервировать калории. Синтезировать алкоголь. Осуществлять физическую защиту.

Будущее бумера совсем не обязательно безрадостно. А вот зумеры наверняка вымрут.

Но есть и те, кто считает это просто шантажом.

Михаил Шевелев

Лукашенко кинет раньше, чем поймет, зачем он это делает

Аналогия с 1939-м неточна. Новый пакт Молотова-Риббентропа невозможен за отсутствием второй стороны – либо Молотова, либо Риббентропа, это по вкусу. Но никогда ни Гитлер, ни Сталин не полезли бы дербанить Польшу, и далее везде, если бы у них за спиной не было друг друга. А они были. Кто успел потом первым кинуть партнера – вопрос третьестепенный.

Спустя восемьдесят три года нашелся персонаж, который решился действовать в одиночку. Ну, не Лукашенко же ему в помощь, этот кинет раньше, чем поймет, зачем он это делает.

Результат налицо. Военная авантюра провалилась, остается трясти ядерными [яйцами].

То ли он настоящий пациент психиатров, то ли просто [козёл] – скоро станет понятно. Какую цену придется заплатить за это знание – вот единственный вопрос без ответа. Но он не жилец.

Впрочем, и наличие союзников в таких начинаниях счастливого исхода не обещает.

Аббас Галлямов

Приказ о приведении ядерного оружия в готовность - жест не столько военный, сколько политический. Взять украинцев с наскоку не удалось, Зеленский с назначенным Путиным переговорщиком вон даже разговаривать не захотел. В этой ситуации принято решение максимально взвинтить ставки в надежде, что напуганные западные лидеры бросятся к президенту Украины с требованием не артачиться, а вступать в переговоры. Примерно ту же самую тактику в 1967 году использовал Советский Союз. В ходе Шестидневной войны Израиль тогда разгромил арабские страны, и советскому руководству пришлось пугать американцев ядерной войной - с тем, чтобы те убедили израильскую армию не добивать поверженных.

На самом деле, не самый плохой сценарий. Может быть все-таки действительно договорятся. Украинцы, кстати, тоже могут быть довольны. Перевод российским руководством темы в плоскость оружия массового поражения можно ведь интерпретировать как признание поражения в части войны конвенциальными средствами.

Андрей Зубов

Очевидно, что обычным оружием Путин не смог достичь никакого успеха в Украине. Вчера он отдал приказ любой ценой установить контроль над Киевом и Харьковом или хотя бы над одним из этих двух городов. Сегодня к вечеру ясно, что приказ не смогли или не захотели исполнить российские войска. Над обоими городами продолжает развеваться желто-голубой флаг, а на их улицах осталось множество убитых русских солдат и груды сгоревшего железа. С каждым днем решимость украинцев возрастает, их воля к победе становится непреклонной. Очереди мужчин на призывные пункты, тысячи женских рук готовят бесчисленные коктейли Молотова.

Москва дезавуировала заявление Лаврова, что переговоры с "хунтой" невозможны и любым переговорам должна предшествовать капитуляция Вооруженных сил Украины. Но поехали на переговоры с той самой "хунтой" без всяких предварительных условий. Значит дела на поле брани и в Кремле идут для России всё хуже и хуже.

В ожидании результатов переговоров на Припяти Путин максимально поднял ставку - теперь он угрожает коллективному Западу ядерным ударом российских стратегических сил, то есть Третьей Мировой войной и гибелью жизни на Земле. И всё это из-за своих безумных амбиций возродить СССР и не допустить декоммунизацию. Совершенно безусловно, что Запад не позволит себя запугать, ибо любая уступка уже очевидному безумцу означает только одно - после Украины будет Казахстан, за ним Азербайджан, Армения, Молдавия, потом страны Балтии и т.д.

Президент Байден уже объявил о приведении стратегических сил США в готовность номер два, как когда-то Джон Кеннеди во время Кубинского кризиса в октябре 1962-го.

Путин своими безумными действиями сам превратил себя в политический труп.

Что впереди? Жить хотят все. Агрессор для всех очевиден и более никогда не станет persona grata мирового сообщества. Путин своими безумными действиями сам превратил себя в политический труп. Запад тверд и единодушен. Я вижу единственную альтернативу ядерной войне в смене самой кремлевской элитой Путина на лицо, приемлемое для мира и способное на деэскалацию конфликта в сотрудничестве с Западом.

По своей ли воле, или против своей воли, но настал час когда Путин должен расстаться со своей властью во имя России. Иначе всему миру, и в первую очередь нашей стране грозит "полная гибель всерьез".

Третьи предлагают простой и элегантный выход из положения.

Но не все настолько добросердечны.

Юлия Ауг

Я думаю о том, что когда это все закончится, а я верю, что найдётся тот, кто эту моль остановит, (я не называю его по имени не из страха, а потому что хочу лишить его имени, потому что тень должна знать своё место), так вот, когда это закончится, моль должна быть признана международным трибуналом преступником, совершившим самое страшное преступление перед человечеством, преступником, поставившим мир на грань уничтожения. Осуждён и наказан.

Иван Бабицкий

Итог первых трёх дней: путинские генералы, наверное, уже не понимают, как они собираются выигрывать эту войну.

Путин оказался вождём обманутой и деморализованной толпы

Они должны были уже заподозрить, что чем дальше, тем сильнее армия будет попросту расползаться у них в руках. Всех этих известий о строптивых контрактниках, о сдающихся срочниках, о танкистах, сливающих в канавы горючее, о танках, разворачивающихся назад перед безоружными людьми, перекрывающими дороги, будет больше. Для солдат война - ремесло, но они понимают, что воевать с Украиной - грязное дело, а бескровного "освободительного похода" не вышло. Стрелять в украинцев, защищающих свои дома, и рисковать жизнью на позорной войне в России не хочет почти никто, это было понятно и раньше, а теперь просто видно невооружённым глазом.

Надеюсь, Путину скоро впору будет думать о том, как бы уберечься от собственной армии, а не о том, как победить чужую. Он думал, что будет, как тогда в Крыму, а оказался неожиданно вождём обманутой и деморализованной толпы в мундирах, против которой стоит вооружённый народ, готовый драться до последнего. И никакая пропаганда здесь не помогает: этот народ прав, и вся Россия постепенно понимает это волей или неволей.