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Леонид Гозман задержан полицией за сравнение Сталина с Гитлером

Плакат в Киеве в 2014 году, архив

Российский оппозиционер Леонид Гозман в понедельник, 29 августа, задержан до суда во вторник по административному делу об отождествлении нацистов и сталинистов. Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-инфо".

Полиция составила протокол на Гозмана из-за поста в фейсбуке. В нём он написал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а СС преступниками, но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были ещё хуже.

В 2021 году Госдума приняла, а президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает приравнивать коммунистов с нацистами. По этой административной статье политику грозит до 15 суток ареста и штраф до двух тысяч рублей.

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