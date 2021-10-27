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За отрицание решающей роли СССР в победе над нацистами будут сажать на 15 суток

Советский плакат времён Второй мировой войны, фрагмент

Госдума рассмотрит поправки к Кодексу об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за отрицание решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией, за отожествление целей коммунистов и нацистской Германии во Вторую мировую войну, и за непризнание гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Документ внесён в нижнюю палату группой депутатов и сенаторов.

Запрет на эти действия был принят парламентом ранее в этом году, закон подписал президент Владимир Путин. Ответственность за нарушения в нём не устанавливалась. Новый документ предлагает штрафовать граждан на до пяти тысяч рублей или арестовывать на 15 суток. Штрафы для должностных и юридических лиц будут составлять до 100 тысяч рублей. Для них предусмотрено так же наказание в виде приостановки работы на срок до трёх месяцев.

Перед принятием закона о запрете на отрицание роли СССР и отождествление целей коммунистов и нацистов его критиковал ряд историков.

Отмечалось, что формулировки закона позволяют ограничить свободную историческую дискуссию, в частности о роли СССР в развязывании Второй мировой войны, о вкладе других стран в победе в войне, и о послевоенном разделе мира, при котором Москва включила в зону своего влияния страны Восточной и Центральной Европы, что во многих из них рассматривается как оккупация Советским Союзом.

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