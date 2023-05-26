"Лесоохрана" оценила масштабы пожаров в регионах России

Лесные пожары с начала нынешнего года охватили почти 600 тысяч гектаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Как пишет сайт Сибирь.Реалии, это следует из статистики "Лесоохраны".

На Дальнем Востоке наиболее крупные лесные пожары были в Еврейской автономной области - более 200 тысяч гектаров. Там огонь прошёл почти 10% от общей площади лесного фонда. За этим регионом по масштабам возгораний следуют Амурская область и Хабаровский край.

В Сибири больше всего пострадали леса в Омской и Иркутской областях. Всего в России с начала года лесные пожары охватили 890 тысяч гектаров.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в четырех регионах России: на всей территории Свердловской и Тюменской областей, Хабаровского края, а также в Шилкинском районе Забайкальского края.