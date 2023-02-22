18-летнего активиста отправили в СИЗО из-за интервью Радио Свобода

Хамовнический районный суд Москвы отправил выступающего против войны в Украине 18-летнего активиста Максима Лыпканя в СИЗО до 20 апреля. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Информацию подтвердили в пресс-службе московских судов.

Лыпканя обвиняют в распространении так называемых фейков про российскую армию. Поводом для возбуждения дела стало его интервью Радио Свобода, сообщил ранее адвокат активиста. В интервью, опубликованном 18 февраля, Лыпкань рассказал об антивоенных акциях, которые проводил, и о попытке согласовать митинг "Год ада" на Лубянской площади 24 февраля - в годовщину российского вторжения в Украину. В проведении акции московские власти отказали, сославшись на коронавирусные ограничения.

Утром 21 февраля к Лыпканю пришли с обысками: в квартиру, где он живёт, и в квартиру отца, где он прописан. У активиста выломали дверь и забрали несколько книг. Адвоката к нему не пустили. После шести часов обыска Лыпканя задержали и увезли в следственный комитет.

Обыск проходил по статье о фейках про армию. Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России. Какие именно высказывания Лыпканя следствие сочло фейками, пока не известно. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы; например, оппозиционера Илью Яшина за видео о предполагаемых преступлениях российских военных в Буче приговорили к 8,5 годам колонии.