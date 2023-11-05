70-летнего отставного военного из Пензы обвинили в дискредитации армии

В Пензе против 70-летнего ветерана военной службы заведено уголовное дело по статье о так называемой повторной дискредитации российской армии. Поводом для преследования стал пост пенсионера в социальной сети "Одноклассники": он разместил там видеоролик журналиста Евгения Киселёва о массовых убийствах в Буче Киевской области в марте 2022 года.

Телеграм-канал "Астра" называет имя обвиняемого - Николай. Как уточняют журналисты, ранее Железнодорожный суд Пензы уже признавал пенсионера виновным в "дискредитации армии" по административной статье. Предположительно, речь идёт о Николае Гуценовиче. В июле он был оштрафован на 100 тысяч рублей - тоже за антивоенные публикации в "Одноклассниках". Повторная дискредитация, по российскому законодательству, влечёт за собой уголовное преследование.