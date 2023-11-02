Активиста в Петрозаводске оштрафовали за антивоенный пикет

Активиста из Петрозаводска Николая Домнина во второй раз оштрафовали на 30 тысяч рублей. На это раз – за антивоенный пикет. Заседание по делу Домнина прошло в четверг в Петрозаводском городском суде.

В начале сентября Домнин вышел на одиночный антивоенный пикет к зданию мэрии. Он развернул плакат с надписью "Не всем родителям нужна белая Лада. Многим нужны живые дети. Нет войне". Примерно через час он был задержан нарядом полиции, пишет Север.Реалии.

В отношении Домнина было составлено два протокола: один – за посты в соцсетях, второй – за пикет. За посты суд оштрафовал активиста на 30 тысяч рублей 27 сентября. 1 ноября Апелляционный суд оставил решение в силе.

2 ноября судья Кайгородова рассмотрела административное дело об одиночном пикете и признала подсудимого виновным по статье о так называемой дискредитации армии.