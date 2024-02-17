18-летний сын Рамзана Кадырова назначен в Чечне министром

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 18-летний Ахмат Кадыров назначен на должность министра по делам молодёжи республики, также ему вручили высшую награду региона – орден имени Кадырова, сообщает Кавказ.Реалии.
Отдельно о назначении не сообщалось, но председатель правительства республики Магомед Даудов указал новую должность в посте о награждении. Он добавил, что сын Кадырова на "высоком уровне решает любые поставленные задачи", не уточнив, в чем конкретно заключаются его заслуги.
До этого Ахмат Кадыров занимал пост первого заместителя министра спорта и молодежной политики, он получил эту должность вскоре после совершеннолетия.
В 2023 году Ахмат Кадыров стал помощником отца и председателем отделения провластного "Движения первых". Весной подростка принимал в Кремле президент России Владимир Путин – политологи расценили это как свадебный подарок сыну главы Чечни.
Всего государственные должности разного уровня в Чечне занимают около 100 родственников семьи Рамзана Кадырова – дети, сёстры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- Ближайшие родственники Рамзана Кадырова, включая несовершеннолетних, также получают государственные посты и награды. Так, на тот момент 15-летний второй сын главы Чечни Адам был награждён орденом Героя Чечни, а также орденами Татарстана "Дуслык", орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" и высшей наградой Кабардино-Балкарии - орденом "За заслуги перед республикой". 26-летний племянник главы Чечни Хамзат Кадыров тоже получил звание Героя республики. Он занимает должность помощника своего дяди по силовому блоку и замминистра имущественных и земельных отношений.
- Накануне новые награды получили дочери главы Чечни Рамзана Кадырова. Айшат, занимающей должность вице-премьера правительства республики, вручили высший орден так называемой "ДНР", а Хадижат, недавно назначенной первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни, – медаль "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской республики".
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