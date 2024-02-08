Сын Кадырова получил медаль за состязания, в которых не участвовал

Сын главы Чечни, 16-летнийАдам Кадыров получил новую награду – медаль так называемых соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае. Лучший результат по итогам четвертого дня конкурса показала команда "Ахмат", состоящая из бойцов специального полка МВД по Чечне.

Кадыров-младший в соревнованиях не участвовал, но при этом первым вышел для награждения на сцену. Это следует из видео, которое опубликовал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, Адам Кадыров на соревнованиях в Дубае "поддерживал" бойцов "Ахмата".

В первый день "соревнований спецназа" в Дубае "Ахмат" занял четвертое место – его обошли команды из Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов; аналогичного результата спецназ Кадырова добился на второй день конкурса, проиграв бойцам из Беларуси, Кыргызстана и ОАЭ; на третий день "Ахмат" занял 12 строчку, уступив в том числе командам из Бахрейна, Южной Африки, Сербии, США и Турции.

Власти Чечни активно освещают "соревнования спецназа" в Дубае.

Согласно сообщению государственного агентства "Грозный-информ", сын главы Чечни присутствовал на награждении в качестве "начальника отдела обеспечения безопасности" своего отца – эту должность Адам Кадыров получил осенью прошлого года после избиения в СИЗО Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана.