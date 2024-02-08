Сын Кадырова получил медаль за состязания, в которых не участвовал

Сын главы Чечни, 16-летнийАдам Кадыров получил новую награду – медаль так называемых соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае. Лучший результат по итогам четвертого дня конкурса показала команда "Ахмат", состоящая из бойцов специального полка МВД по Чечне.
Кадыров-младший в соревнованиях не участвовал, но при этом первым вышел для награждения на сцену. Это следует из видео, которое опубликовал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, Адам Кадыров на соревнованиях в Дубае "поддерживал" бойцов "Ахмата".
В первый день "соревнований спецназа" в Дубае "Ахмат" занял четвертое место – его обошли команды из Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов; аналогичного результата спецназ Кадырова добился на второй день конкурса, проиграв бойцам из Беларуси, Кыргызстана и ОАЭ; на третий день "Ахмат" занял 12 строчку, уступив в том числе командам из Бахрейна, Южной Африки, Сербии, США и Турции.
Власти Чечни активно освещают "соревнования спецназа" в Дубае.
Согласно сообщению государственного агентства "Грозный-информ", сын главы Чечни присутствовал на награждении в качестве "начальника отдела обеспечения безопасности" своего отца – эту должность Адам Кадыров получил осенью прошлого года после избиения в СИЗО Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана.
- Аппарат уполномоченного по правам человека в России ответил отпиской на обращение по поводу избиения Журавеля. Там не стали комментировать инцидент по существу, а лишь сослались на сентябрьскую проверку, проведенную главным управлением МВД по Грозному. По её результатам в возбуждении уголовного дела в отношении было отказано "в связи с отсутствием состава преступления".
- Глава Чечни неоднократно заявлял, что считает поступок своего сына правильным.
- После избиения Журавеля Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, чеченский орден "Даймехкан Сий" ("Гордость нации") и религиозные ордена "За заслуги перед Уммой" и "За служение религии Ислам" I степени, медаль "Трудовая доблесть России" и "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Некоторые из перечисленных выше наград он формально не должен был получить в силу возраста.
- Кадыров-младший также стал куратором батальона Минобороны России имени Шейха Мансура. В январе в этой должности он пригрозил "врагам" своего отца на Западе и в Украине.
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