Старший сын Кадырова на 18-летие назначен замминистра в Чечне

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Ахмат, назначен первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. 8 ноября Ахмату исполнилось 18 лет. Отдельно об этом назначении не сообщалось, но Рамзан Кадыров указал новую должность Ахмата в публикации в своем телеграм-канале, в которой он рассказывал об очередных награждениях, в том числе своих сыновей.

Как уточняют Кавказ.Реалии, ранее эту должность занимал Хусейн Абдулкаримов. Однако, как следует из официальных указов, которые изучила редакция, с 8 ноября он понижен в должности до просто заместителя министра спорта.

Ранее Ахмат Кадыров был назначен помощником главы Чечни и председателем совета регионального отделения прокремлёвского юношеского "Движения первых".

Всего государственные должности разного уровня в Чечне занимают около 100 родственников семьи Кадырова - дети, сёстры, зятья, племянники, братья различной степени родства. В 2018 году Русская служба Би-би-си опубликовала расследование, в котором утверждалось, что из 158 чиновников в Чечне порядка 47 человек состояли в родстве с Кадыровым.

Ближайшие родственники Рамзана Кадырова, включая несовершеннолетних, также получают государственные посты и награды. Так, 15-летний второй сын главы Чечни Адам уже награждён орденом Героя Чечни, а также орденами Татарстана "Дуслык", орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" и высшей наградой Кабардино-Балкарии - орденом "За заслуги перед республикой". 26-летний племянник главы Чечни Хамзат Кадыров тоже получил звание Героя республики. Он занимает должность помощника своего дяди по силовому блоку и замминистра имущественных и земельных отношений.

Людей из окружения Кадырова и его семьи периодически подозревают в превышении должностных полномочий и иных преступлениях. В пятницу телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что в Москве проходит доследственная проверка "в отношении ближайшего окружения племянника Рамзана Кадырова" по уголовным статьям о похищении человека, вымогательстве и организации преступного сообщества. Подтверждения этой информации на официальном уровне и в других источниках нет.