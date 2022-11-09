17-летняя дочь Пригожина стала владелицей отеля в центре Петербурга 

Младшая дочь близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, 17-летняя Вероника Пригожина, стала единственным учредителем ООО "Ред Старс", которое, в свою очередь, владеет популярным у туристов отелем Red Stars Hotel в центре Санкт-Петербурга, утверждает телеграм-канал "Можем объяснить".
Отмечается, что Вероника Пригожина - единственная из семьи бизнесмена, против кого ещё не введены западные санкции. Другая дочь Пригожина, Полина, его жена Любовь, мать Виолетта, а также сам предприниматель находятся в санкционных списках ЕС и США.
- Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин с 2011 года занимается поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей. Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей". Кроме того, Пригожин является одним из создателей и спонсоров частной военной компании "Вагнер", принимающей участие в военных операциях в Украине, Сирии и Африке, и бойцы которой подозреваются в многочисленных военных преступлениях.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. Накануне, комментируя это обвинение, Пригожин заявил буквально следующее: "Вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться".
- В июне прошлого года в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осуждён за грабёж, разбой и мошенничество.
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