17-летняя дочь Пригожина стала владелицей отеля в центре Петербурга 

Младшая дочь близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, 17-летняя Вероника Пригожина, стала единственным учредителем ООО "Ред Старс", которое, в свою очередь, владеет популярным у туристов отелем Red Stars Hotel в центре Санкт-Петербурга, утверждает телеграм-канал "Можем объяснить".

Отмечается, что Вероника Пригожина - единственная из семьи бизнесмена, против кого ещё не введены западные санкции. Другая дочь Пригожина, Полина, его жена Любовь, мать Виолетта, а также сам предприниматель находятся в санкционных списках ЕС и США.