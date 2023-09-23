Летом 2023 года жара накрывала 80% крупных городов России

Лето 2023 года в России стало третьим по рекордной жаре – после лета 2021 и 2016 годов. Жара накрывала 80% крупных российских городов, подсчитал проект "Если быть точным".

Из 45 городов, температуру в которых проанализировали журналисты, в 36 были волны жары – периоды от пяти дней с очень жаркой погодой. Самые длинные волны случились в Казани (14 дней), Южно-Сахалинске (13 дней) и Астрахани (12 дней), то есть в разных макрорегионах России.

В Кургане, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске была зафиксирована максимальная температура за всё время наблюдения. Среди всех 45 городов нет ни одного, где летом не было бы ни волн жары, ни экстремально высокой температуры, следует из графика проекта.

По данным Всемирной метеорологической организации, лето 2023 года в мире стало самым жарким за всю историю наблюдений. В России то же справедливо для Сибири и Дальнего Востока.

Метеорологи ООН связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Высокие температуры приводят к гибели людей, животных и растений, способствуют распространению засух и лесных пожаров.

Если миру не удастся достичь углеродной нейтральности, то к концу века аномальная жара станет ежегодной, прогнозирует климатолог Алексей Кокорин.