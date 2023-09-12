В США произошло максимум катастроф с миллиардным ущербом

За восемь месяцев текущего года в США произошли 23 природные катастрофы, ущерб от которых превысил миллиард долларов. Это максимум с 1980 года, подсчитало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Список катаклизмов 2023 года включает 18 ураганов, два наводнения, тропический циклон, лесной пожар и зимний шторм. В совокупности они унесли жизни как минимум 253 человек и причинили ущерб более 57,6 миллиарда долларов. При этом ущерб от тропического шторма "Хилари" и сильной засухи в США ещё не подсчитан и в сумму не включён.
Ещё не завершившийся год уже побил предыдущий максимум по природным катастрофам с миллиардным ущербом, установленный в 2020 году. Тогда произошли 22 таких катаклизма.
По словам климатолога и экономиста NOAA Адама Смита, увеличение количества погодных явлений с масштабными последствиями вызвано как ростом стихийных бедствий из-за изменения климата, так и строительством зданий в зоне риска.
"Мы видим следы изменения климата по всей нашей стране", – сказал Смит, отметив, что в ближайшем времени улучшения ситуации он не ожидает.
- Учёные подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары.
- Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
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