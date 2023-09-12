В США произошло максимум катастроф с миллиардным ущербом

За восемь месяцев текущего года в США произошли 23 природные катастрофы, ущерб от которых превысил миллиард долларов. Это максимум с 1980 года, подсчитало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Список катаклизмов 2023 года включает 18 ураганов, два наводнения, тропический циклон, лесной пожар и зимний шторм. В совокупности они унесли жизни как минимум 253 человек и причинили ущерб более 57,6 миллиарда долларов. При этом ущерб от тропического шторма "Хилари" и сильной засухи в США ещё не подсчитан и в сумму не включён.

Ещё не завершившийся год уже побил предыдущий максимум по природным катастрофам с миллиардным ущербом, установленный в 2020 году. Тогда произошли 22 таких катаклизма.

По словам климатолога и экономиста NOAA Адама Смита, увеличение количества погодных явлений с масштабными последствиями вызвано как ростом стихийных бедствий из-за изменения климата, так и строительством зданий в зоне риска.

"Мы видим следы изменения климата по всей нашей стране", – сказал Смит, отметив, что в ближайшем времени улучшения ситуации он не ожидает.