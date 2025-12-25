Лев XIV в послании на Рождество призвал Киев и Москву к диалогу

Папа римский Лев XIV в своём первом рождественском послании в Ватикане призвал Украину и Россию найти в себе "мужество" для проведения прямых переговоров о прекращении войны. Понтифик сказал об этом, обращаясь в четверг к собравшимся на площади перед собором Святого Петра.

В послании "К городу и миру" (Urbi et Orbi) глава Римско-католической церкви также призвал к прекращению конфликтов по всему миру, в частности, между Таиландом и Камбоджей. Он упомянул необходимость восстановления "древней дружбы" между странами Юго-Восточной Азии, а также важность "работы во имя примирения и мира".

Говоря об Украине, Лев XIV сказал: "Пусть прекратится грохот оружия, и пусть вовлеченные стороны, при поддержке и участии международного сообщества, найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге". Его призыв прозвучал на фоне продолжающихся переговоров при посредничестве США о соглашении, которое могло бы положить конец боевым действиям, отмечает Би-би-си.

В ходе рождественской проповеди Лев XIV посетовал на условия жизни бездомных во всем мире и на ущерб, причиненный конфликтами. В этой связи он напомнил о последствиях войны между Израилем и признанной террористической в США и ЕС палестинской группировкой ХАМАС в Газе.

70-летний американский кардинал Роберт Франсис Прево был избран новым папой римским после кончины папы Франциска 8 мая 2025 года. Он взял себе имя Лев XIV. В своей первой молитве после избрания главой Римско-католической церкви в мае он призывал крупнейшие мировые державы больше не допускать войн, заявив в том числе заявил о необходимости подлинного и прочного мира между Россией и Украиной.