Папа Лев XIV провозгласил Карло Акутиса первым святым-миллениалом

Итальянский подросток Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, стал первым святым католической церкви из поколения миллениалов. Его канонизировал Папа римский Лев XIV на торжественной церемонии в Ватикане, на которой присутствовали около 70 тысяч молодых верующих со всего мира.

Вместе с Акутисом в число святых был причислен и Пьер Джорджо Фрассати — итальянец, известный благотворитель, умерший от полиомиелита в 1920-х годах.

Акутис и Фрассати стали первыми святыми XXI века.

В своей речи понтифик отметил, что новые святые представляют собой пример веры и служения ближним. По словам Папы, их жизнь — "приглашение для всех, особенно для молодежи, не растрачивать её впустую, а устремлять к небесам".

Карло Акутис родился в Великобритании. При жизни стал известен как "божий инфлюенсер" — он создавал сайты для школьного прихода и разработал онлайн-портал о христианских чудесах.

В католической традиции для канонизации требуется признание как минимум двух чудес, совершённых кандидатом на причисление к лику святых.



Первый случай, связанный с подростком, произошёл в Бразилии в 2013 году, где после молитвы Акутису исцелился ребёнок с редким заболеванием поджелудочной железы.

Второй случился в Италии в 2022 году. Тогда 21-летняя жительница Коста-Рики получила тяжёлую черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, но после молитвы её матери на могиле Акутиса состояние девушки резко улучшилось. В тот же день она начала дышать без аппарата ИВЛ, а спустя десять дней была выписана из больницы без признаков травмы.

Тело святого, облачённое в джинсы, кроссовки и спортивную куртку, покоится в стеклянном саркофаге в церкви Санта-Мария-Маджоре в Ассизи, в Италии.