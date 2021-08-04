"Левада": почти половина опрошенных – за сооружение памятника Сталину

Почти половина россиян, опрошенных "Левада-центром" (организация включена в ресстр "иноагентов"), выступила за сооружение памятника советскому руководителю Иосифу Сталину к очередной годовщине победы во Второй мировой войне. За сооружение такого памятника выступили 48 процентов опрошенных, против - 20, остальные отнеслись к идее безразлично или затруднились с ответом.

Число сторонников памятника Сталину за последние 10 лет выросло почти вдвое. В 2010 году на аналогичный вопрос положительно отвечали только 25 процентов опрошенных, а 36 процентов были против.

Больше всего сторонников памятника Сталину - среди молодёжи 18-24 лет и людей старше 55 лет. При этом в 2010 году за памятник Сталину выступали лишь 12 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Сейчас их 50 процентов. Число сторонников памятника растёт и в других возрастных группах.

60 процентов опрошенных поддерживает или скорее поддерживает создание музейного комплекса "Сталин-центр", резко против только 14 процентов.

"За последнее десятилетие в российском обществе произошла переоценка фигуры Иосифа Сталина. Преимущественно негативное или нейтральное отношение к его личности, характерные для “нулевых” годов, сменились на преимущественно одобрительное отношение. Указанная переоценка произошла в первую очередь за счет существенной смены настроений молодёжи" - констатирует представитель Левада-центра Денис Волков.

Сталин возглавлял СССР с 1924 по 1953 годы, большую часть этого времени фактически являясь единоличным диктатором. С его именем связаны массовые репрессии, казни и депортации, число пострадавших от которых оценивается в десятки миллионов человек. Сторонники Сталина утверждают, что при нём СССР достиг могущества, главной его заслугой как правило называется победа в Великой отечественной войне. На официальном уровне звучат как одобрительные, так и критические оценки деятельности Сталина. Историки отмечали, что статьи президента России Владимира Путина, посвящённые истории, частично основаны на нарративе сталинских времён - в частности в оценках пакта Молотова-Риббентроппа.

В последние годы в ряде российских городов были сооружены памятники советскому вождю - как правило, по инциативе местных отделений КПРФ.