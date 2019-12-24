За Сталина, за Путина?

Российское телевидение полностью показало лекцию Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны, которую он прочитал главам государств СНГ 20 декабря. Президент РФ вернулся к сталинской версии: мюнхенское соглашение и потеря Судет Чехословакией, в чем виноват и Запад, якобы послужило причиной начала Второй мировой войны. А уж после этого СССР по словам Путина, "вынужден был подписывать с Гитлером пакт о ненападении".

Особенно поражает еще одно "открытие" Путина: "Да, там есть секретная часть о разделе какой‑то территории. Но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером. Потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах это всё хранится под грифом "секретно". Видимо, президента РФ подвели: все соглашения давно изучены, секретных протоколов о разделе мира, подобных пакту Молотова – Риббентропа, там нет.

В чем виноват Запад, а в чем – СССР в связи с Мюнхеном-1938 и пактом 1939 года? Как объяснить дрейф Путина: от осуждения пакта Гитлера – Сталина в 2009 году к его оправданию, а то и восхвалению? Зачем вместо ответа на актуальные проблемы президент РФ выводит на первый план сталинистскую пропаганду образца 1948 года? Что дает режиму бесконечное прославление "Великой Победы"?

Новый путинский ревизионизм обсуждают историки Андрей Зубов, Леонид Прайсман, социолог Денис Волков.

Ведет передачу Михаил Соколов.