ЛГБТ-иноагент. Штраф за то, что не попросились в список сами

Орловскую НКО, помогающую ВИЧ-инфицированным гомо– и бисексуальным мужчинам, оштрафовали на 300 тыс. рублей за то, что сами не попросили включить их в список иноагентов. Волонтёры собирают деньги.

ВИЧ-сервисная НКО "Феникс плюс" появилась в Орле в 2006 году. Группы взаимопомощи, консультирование, подготовка брошюр для ВИЧ-инфицированных людей, "Мы работали не только с МСМ [мужчины, имеющие сексуальные отношения с другими мужчинами], но и с потребителями наркотиков, у нас были проекты по снижению вреда. У нас ездил автобус по городу, менял шприцы, у нас работал комьюнити центр, куда люди могли прийти поесть, бельё постирать, там у нас был психолог". В 2008 году "Феникс" получил премию ООН Red Ribbon Awards ("Красная лента") – за вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией. Впрочем, в 2014 году комьюнити центр пришлось закрыть, а программы по работе с потребителями инъекционных наркотиков свернуть: "Госнаркоконтроль стал вылавливать людей на выходе из нашего офиса, – рассказывает руководитель НКО "Феникс плюс" Евгений Писемский. – У нас было правило, что люди могут прийти в любом состоянии, но чтобы с собой не было никаких веществ. От нас они выходили с чистыми шприцами, и этого было часто достаточно, чтобы в их отношении предпринимать какие-то действия. Орёл – небольшой город, конечно, люди стали бояться и, что самое главное, стали сомневаться в нас".

Параллельно с работой в Орле, волонтёры "Феникса" ездили по городам центральной России, создавали там местные ВИЧ-сервисные сообщества или помогали тем, кто уже работал в этой сфере. Воронеж, Калуга Кострома, Курск, Тула – всего 12 городов, где появились НКО для людей с ВИЧ. Некоторые из них работают до сих пор. "Мы помогали им создавать организации, обучали их, давали им какое-то небольшое финансирование, – говорит Писемский. – Мы провели две конференции, и на третьей нас начали жёстко критиковать, что мы не так всё делаем. Мы сказали, ну хорошо, работайте сами, и решили сконцентрироваться только на МСМ, но по-прежнему в контексте профилактики ВИЧ".

Когда Минюст признал "Феникс плюс" иноагентом, доноры перестали помогать фонду

В 2015 году на Евгения Писемкого вышел Фонд Элтона Джона, "Феникс" стал первой в России организацией, продвигающей самостоятельное тестирование на ВИЧ по слюне. "У нас были проекты в городах миллионниках: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород. У нас не всё получалось, не получилось создать какие-то новые организации, но мы стали работать с ЛГБТ-организациями, которые занимались правозащитой, психологической помощью ЛГБТ людям, но не ВИЧ, – рассказывает Писемский. – Мы сделали иллюстрированную коробочку, в которой лежал тест на ВИЧ, подробная брошюра, видео по QR коду, презервативы и смазка. Человек мог заказать её почте, мог получить в гей-клубе, в сауне, да где угодно. Также мы отправляли эти коробки нашим партнёрам в разных городах, помогали им с промо". Когда Минюст признал "Феникс плюс" иноагентом, доноры перестали помогать фонду, проект по тестированию пришлось закрыть.

надо менять правовую среду, только тогда можно остановить эпидемию ВИЧ

Сайт "Парни плюс" был создан Писемским в 2008 году, однако, по словам Евгения, поначалу он старался не ассоциировать его с НКО. "Где-то в 2018 году мы поняли: чтобы работать с МСМ, надо стать гей-организацией. Просто раздавать презервативы и смазку – это правильно, но самая большая проблема – это стигма и дискриминация, надо менять правовую среду, только тогда можно остановить эпидемию ВИЧ". В том же 2018 году Роскомнадзор заблокировал самый популярный на тот момент ЛГБТ-ресурс gay.ru (он переехал на адрес xgay.ru), не избежали блокировки и "Парни плюс". "На сайте размещена информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, признанная запрещённой на территории РФ”, – говорилось в уведомлении ведомства. Заместитель прокурора Бурлинского района Алтайского края Максим Дюбенко усмотрел пропаганду в материале о поиске идеального парня и в заметке о российской гей-паре, прожившей вместе 40 лет. Тогда Писемскому и его коллегам удалось опротестовать решение суда, сайт был разблокирован. В марте 2021 года сайт заблокировали снова, но почти сразу сняли блокировку. Евгению Писемскому тем временем стали приходить письма с угрозами: как по имейлу, так и обычной почтой.

будем работать до того момента, пока прям вздохнуть не сможем

В 2019 году Минюст провёл внеплановую проверку организации, но никаких нарушений не нашёл. Осенью 2020 года в "Феникс" пришли снова. На этот раз организацию включили в список иностранных агентов. По мнению Минюста, политическая деятельность НКО заключалась в высказываниях самого Евгения Писемского о состоянии дел с ВИЧ-инфекцией в России, в публикациях на сайте "Парни плюс" и в социальной сети "Вконтакте". Минюсту, например, не понравился комментарий Писемского на РБК в статье "Большинство заболевших ВИЧ россиян оказались жителями Сибири и Урала”, где он говорит, что государство искажает статистику по заболеваемости ВИЧ-инфекцией; вопросы вызвала карта преследований за гомосексуальность в Европе в XVII веке, материалы с критикой закона о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" и проекта новой Конституции РФ, где брак описывается исключительно как союз мужчины и женщины. "Феникс плюс" пытался оспорить решение Минюста, однако суд проиграл, а в мае этого года мировой судья Заводского района Орла Дарья Флоря оштрафовала организацию на 300 тыс. рублей – за то, что не включились в список иноагентов самостоятельно.

По словам Писемского, денег на выплату штрафа у него нет. "Феникс" объявил сбор денег, если сумму собрать не удастся, организацию придётся закрыть. "Пока что у нас хоть и совсем трудно с деньгами, но всё же есть какие-то доноры, есть финансирование на сайт и на программу, связанную с химсексом, я понемногу осваиваю краудфандинг, – говорит Писемский. – Мы будем работать до того момента, пока прям вздохнуть не сможем. Для нас это принципиальный вопрос".