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ЛГБТ, трансгендеры, Зеленский и другие враги Владимира Путина. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 24-й недели 2023 года

ВСУ наступает, российская армия защищается. Переход к обороне – тактика на истощение сил противника или Москва выдыхается и не способна больше атаковать? Что происходит на линии фронта?

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Арабский танец с винтовками, неоновый Жириновский с того света, мелитопольская черешня, Филипп Киркоров без перьев, но с бумажными самолетиками. Путин – о вечных врагах: об ЛГБТ, трансгендерах и еврее Зеленском. Кому нужен ПМЭФ?

Стендап-комики уходят с YouTube во "ВКонтакте". Как цензура влияет на юмор? Почему российские платформы пока не могут конкурировать с видеохостингом компании Google и какие альтернативы есть у блогеров?

Родство человека и прочих приматов. Homo sapiens – особая обезьяна: как в людях эволюционировала агрессия и ведут ли войны животные? Человек – самый дружелюбный sapiens.

Мумин Шакиров подводит итоги недели, с военным экспертом Русланом Левиевым, экономистом Сергеем Алексашенко, научным обозревателем Ильей Колмановским и со стендап-комиком Ириной Приходько.

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