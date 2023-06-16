Блажил. Отказывал Зеленскому в еврействе

Владимир Путин пришел на форум с фильмом Дмитрия Киселева про бандеровцев и обозвал Зеленского "позором еврейского народа". Себя он по всей видимости считает гордостью русского. Публика в зале вроде Дениса Пушилина или Марии Захаровой его в этой гордости поддерживала влюбленными апдодисментами. Еще он немножко облагодетельствовал россиян новыми денежками. О Путине на ПМЭФ-2023 политик Михаил Лобанов, экономист Максим Миронов, политик Максим Резник, политолог Рубен Мигранян. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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