Либерализм или демократия? Анна Розэ – о четкости понятий

Массовые протесты в демократических странах путинский режим часто использует в пропагандистских целях. Кремль стремится показать российскому народу, что развитые демократии находятся на грани коллапса. Впрочем, в любых авторитарных режимах существует информационный аппарат, призванный показывать, как плохо все устроено "у них" и как прекрасно – "у нас".

Очередным подарком кремлевской пропаганде стали недавние протесты фермеров в Германии. К сожалению, мало у кого в России возникает мысль о том, что протесты – демонстрации, забастовки, митинги и собрания – это традиционный инструмент демократии, помогающий народу отстоять свои легитимные требования. Ведь именно народ, демос, и находится у власти, правит (от греческого корня во второй половине слова "демократия") в этих странах.

В Советском Союзе термины "демократия", "демократический" по отношению к странам с этой политической моделью практически не употреблялись, а если уж – то непременно с добавлением "буржуазная". Куда чаще западные страны получали эпитеты "капиталистические" или "империалистические". Они противопоставлялись социалистической системе, которая, как внушала пропаганда, была заведомо лучше. В советской политологии и философии не учитывалось, что термин "капиталистический" ничего не говорит о государственной системе, а "империалистическим", исходя из его политики, вполне можно было назвать и сам Советский Союз.

В начале 90-х демократия стала ассоциироваться в России с экономическими потрясениями и деградацией

Нечеткость определений, как ни странно, есть в российском политическом дискурсе до сих пор – причем как со стороны путинских пропагандистов (намеренно), так и со стороны оппозиционеров (тут причины не всегда понятны). Не исключено, что отсутствие дискуссий о том, что такое демократия, и непонимание значения воли народа в формировании государственной политики коренится в распространенном отождествлении демократии с периодом после распада СССР. Как известно, в начале 90-х демократия стала ассоциироваться в России с экономическими потрясениями и деградацией. Слово приобрело пейоративную, уничижительную окраску, наиболее ярко проявившуюся в его злобном искажении – "дерьмократия" – и почти потеряло свое смысловое наполнение.

До сих пор оппозиционные политики, политологи и журналисты чаще говорят о либеральных, а не о демократических ценностях, о "смене режима", а не о построении демократии. Призыв к созданию демократии если и раздаётся, то обычно без уточнения, что именно имеется в виду, какие инструменты должны быть использованы, чтобы в итоге прийти к действительно народному волеизъявлению, как это предполагается в демократической системе. Критика режима Путина звучит гораздо чаще, чем размышления о том, что и как может прийти ему на смену.

Слово "демократический" в российском обиходе то и дело заменяется понятием "либеральный". При этом демократия и либерализм не равнозначны, они имеют четкое разграничение в политологии. В Европе либеральными обычно называют партии, которые выступают за ограничение роли государства в экономике. Пример – Свободная демократическая партия Германии, которая выражает интересы частных предпринимателей и выступает за экономическую свободу. Немецкий философ Юрген Хабермас подчеркивает в своей книге "Тоже история философии", что либеральной считается демократия, в которой основной импульс влияния на государство идет от представителей экономических объединений и бизнеса. Такой тип демократии исторически преобладает в США. В Западной Европе, напротив, создана социально направленная демократия. Здесь влияние на государство идет в большей мере от наемных работников и мелких предпринимателей. Но в демократиях обоих типов существуют и охраняются основополагающие пять свобод – слова, собраний, совести, мнения и передвижения.

По сути, основой каждой демократической системы должна быть свобода. В этом смысле каждая демократия либеральна. Однако "либеральными", по крайней мере в экономическом смысле, могут быть и другие системы, в которых не обязательны многопартийность, разделение властей, защита прав меньшинств, верховенство права, независимость судов и приоритет демократического законодательства. Демократия как система общественного устройства вбирает в себя либерализм, но не ограничивается им.

Построение демократий начинается с дискуссии, вычленения мнений и объединения граждан в партии для защиты интересов разных групп, существующих в обществе. Конечно, для этого нужна свобода. Понимать либерализм как возможность свободно действовать на первых порах, как производное от латинского слова liber – свободный, вполне легитимно. Но вытеснять им понятие "демократия" как цель и как основу перемен, так же как употреблять "либеральный" как синоним слова "демократический" ошибочно. Для демократа свобода, как известно, кончается там, где ущемляются демократические права другого человека. Поэтому не всегда "свобода лучше, чем несвобода". Ее позитивность определяется в зависимости от точки зрения наблюдателя. Стремление к свободе может быть понято неверно и перепутано со вседозволенностью.

Понятие "демократия" многогранное и трудное, для построения демократического общества требуется много предпосылок и еще больше работы. Кроме того, демократия – не данность, при недостаточной бдительности ее можно потерять. На этот счет в последнее время всё больше опасений – и в Евросоюзе, и в США, и в других демократических странах. Ущемление свободы прессы, ограничение независимости судов в Польше и Венгрии, недавний конфликт вокруг судебной реформы в Израиле – всё это свидетельства того, что демократическая модель может оказаться под угрозой. В том же смысле можно толковать и нападки Дональда Трампа на неугодные ему СМИ или парламентский плюрализм. Как ни странно, многие политики-популисты при этом изображают себя истинными защитниками демократии и выразителями воли народа, противостоящего "заговору элит". В действительности, создавая образ врага и сея ненависть, они ведут к крушению демократии как системы, основанной на политическом многообразии.

Расплывчатость понятий на руку диктатурам, в том числе и режиму Путина

События в Германии хорошо иллюстрируют это. Протесты фермеров не угрожают стране и демократии – они как раз цементируют ее, показывая, что народ остается решающим политическим фактором и реализует свое право на мирный протест. А вот праворадикальная "Альтернатива для Германии" готова использовать этот протест в своих целях – вплоть до призывов к разрушению конституционного (демократического) строя. То есть того, который, если вспомнить известную фразу Черчилля, хоть и не является идеальной формой общественного устройства, но остается лучшей из всех известных человечеству.

Расплывчатость понятий на руку диктатурам, в том числе и режиму Путина. Ведь им легко запугивать публику "ужасами либерализма", которые якобы неизбежны, если нынешняя система уйдет в прошлое. "Либерализм" можно наполнить почти любым содержанием, в том числе и весьма отталкивающим. В то же время понятие "демократия" может показать действительные масштабы того политического явления, которое противостоит авторитаризму, и реальное качество желаемых перемен.

Анна Розэ – берлинский журналист, корреспондент Радио Свобода в Германии



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