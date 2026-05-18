Лидер иркутского "Яблока" освободился после "карусельных" арестов

Лидер иркутского областного отделения партии "Яблоко" Григорий Грибенко 17 мая вышел из спецприёмника, где отбывал 10 суток ареста по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе "Яблока".

Грибенко находился под арестом почти месяц - с 23 апреля, когда у него в квартире прошёл обыск. Тогда ему дали 12 суток ареста, обвинив в употреблении наркотиков. После отбытия этого срока его вновь арестовали, на этот раз по статье о неповиновении сотрудникам полиции.

Соратники Григория Грибенко писали, что в последние месяцы он подвергался давлению со стороны властей из-за попыток согласовать митинг в поддержку Telegram и свободного интернета. Мэрия Иркутска отказала ему в проведении этих акций, он оспаривал эти отказы в суде.

10 апреля сотрудники силовых структур, как сообщалось, устроили облаву на Грибенко, а затем заставили его пройти освидетельствование на алкоголь и наркотические вещества: государственный наркодиспансер обнаружил в анализах следы марихуаны. После этого политик сдал анализы в независимой клинике: они показали отсутствие в его организме в каких-либо опьяняющих или запрещённых веществ. Мировой суд в городе Шелехов Иркутской области обязал Грибенко пройти "диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании", однако 4 мая адвокат Святослав Хроменков добился того, что суд освободил его подзащитного от этой обязанности, сообщает Сибирь.Реалии.

В "Яблоке" подчёркивают, что преследования Грибенко имеют политический характер - власти хотят помешать ему участвовать в выборах.

Против членов партии "Яблоко" в России возбуждают административные дела, чтобы лишить их возможности участвовать в выборах: после вступления решения суда в силу кандидат лишается права избираться на год.