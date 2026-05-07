Главе иркутского отделения "Яблока" назначили ещё 10 суток ареста

Суд в Иркутской области назначил ещё 10 суток ареста главе регионального отделения партии "Яблоко" Григорию Грибенко по статье о неповиновении полицейским. Об этом сообщил правозащитник Павел Харитоненко.

"Как я и говорил, Григорию решили устроить так называемую "карусель" из административных арестов. Боюсь, что это может быть не последний арест. Делается это, чтобы уничтожить региональное отделение партии "Яблоко" и не дать выдвинуть кандидатов на предстоящих выборах. Также они хотят сломать и самого Григория", – написал Харитоненко в своем телеграм-канале.

Правозащитник отметил, что арест Грибенко будет отбывать в спецприемнике Иркутска, адвокат сможет попасть к нему только восьмого мая.

23 апреля в квартире Григория Грибенко прошел обыск по делу о "хранении наркотических веществ", после чего политика увезли в отделение полиции. На следующий день ему дали 12 суток ареста по статье о невыполнении законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Помимо ареста, судья обязал Грибенко "пройти диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании". Четвертого мая, по данным Сибирь.Реалий, адвокат Святослав Хроменков добился того, чтобы Грибенко освободили от обязанности проходить обследование в наркодиспансере.

29 апреля пресс-служба партии "Яблоко" сообщила об обысках в Екатеринбурге и задержании главы регионального отделения Максима Петлина, а также активистов Егора Ткаченко и Елизаветы Кабак. Позднее всех троих отпустили из отдела полиции, уголовные дела против них, по данным СМИ, не возбуждены, напоминает Настоящее время.

Председатель партии Николай Рыбаков назвал происходящее частью кампании давления на "Яблоко". Член политкомитета партии Иван Большаков связал действия сотрудников силовых структур с подготовкой к выборам в Госдуму, которые должны пройти в сентябре.

