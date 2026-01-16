Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что передала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Associated Press.

После встречи с американским президентом Мачадо сказала журналистам, что сделала это "в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе".

Трамп в соцсети Truth Social позднее написал, что для него было "огромной честью" стретиться с Мачадо. "Она замечательная женщина, которая многое пережила. Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – отметил президент США.

В Нобелевском комитете на прошлой неделе заявили, что после объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Это решение окончательное и действует всегда.

Мачадо была одной из ключевых фигур массовых протестов в стране в 2014 году. В августе 2024 года её не допустили до президентских выборов. Политик поддержала избирательную кампанию другого оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса, которого критики нынешних властей Венесуэлы и ряд зарубежных правительств считают законным победителем выборов президента.

Мачадо удалось покинуть Венесуэлу. Она приехала в Осло и в ночь на 11 декабря – через несколько часов после церемонии вручения Нобелевской премии мира – появилась на публике. В беседе с журналистами Мачадо сказала, что планирует привезти награду в Венесуэлу, но не стала говорить, когда именно туда вернется. "Я приехала получить премию от имени венесуэльского народа и верну ее в Венесуэлу в положенный момент. Конечно, я не скажу, когда это будет", – заявила политик.

В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам в столице Венесуэлы Каракасе и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На следующий день после операции Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не произойдет надлежащая передача власти. Отвечая на вопрос журналистки о Мачадо, Трамп сказал, что "ей будет сложно стать лидером, потому что её там никто не уважает".