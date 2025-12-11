Ссылки для упрощенного доступа

Нобелевский лауреат из Венесуэлы Мария Мачадо тайно приехала в Осло

Мария Корино Мачадо приветствует в Осло своих сторонников
Мария Корино Мачадо приветствует в Осло своих сторонников
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которой в этом году Нобелевский комитет присудил премию мира, приехала в Осло и в ночь на четверг появилась на публике.

Мачадо, как отмечает DPA, прибыла в норвежскую столицу спустя несколько часов после церемонии вручения Нобелевской премии мира. В среду она была удостоена награды заочно. От её имени награду в мэрии приняла дочь политика Ана Корина Соса Мачадо.

На видеозаписи, показанной рано утром в четверг, Мария Корина Мачадо появляется на балконе отеля Grand Hotel, а затем приветствует собравшихся там сторонников. Они исполнили национальный гимн Венесуэлы и скандировали "Libertad, libertad!" (свобода). Мачадо пела вместе с ними.

Это было первое появление венесуэльского политика на публике с января. В беседе с Би-би-си Мачадо, скрывавшаяся на родине несколько месяцев, заявила, что прекрасно понимает "риски", которым она подвергается, отправившись в Норвегию.

Также в беседе с журналистами Мачадо сказала, что планирует привезти награду в Венесуэлу, но не стала говорить, когда именно туда вернётся. "Я приехала получить премию от имени венесуэльского народа и верну её в Венесуэлу в положенный момент. Конечно, я не скажу, когда это будет", - заявила Мария Корина Мачадо.

58-летний политик совершила тайную поездку, несмотря на запрет на выезд и угрозу со стороны венесуэльского правительства объявить её беглянкой. Согласно сообщениям в СМИ, Мачадо сначала добралась на лодке из Венесуэлы до карибского острова Кюрасао, а затем вылетела в Норвегию через Соединенные Штаты на частном самолете.

Правительство Венесуэлы раскритиковало церемонию вручения Нобелевской премии, назвав её политическим трюком. Вице-президент Делси Родригес заявила в трансляции по гостелевидению, что это "выглядело как поминки и стало полным провалом, поскольку Мачадо не явилась".

Имя лауреата Нобелевской премии мира за 2025 год было объявлено 10 октября. Награду присудили Марии Мачадо с формулировкой "за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

  • Мачадо - бывший депутат венесуэльского парламента. Она была одной из ключевых фигур массовых протестов в стране в 2014 году. В августе 2024 года её не допустили до президентских выборов. Политик поддержала избирательную кампанию другого оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса, которого критики нынешних властей Венесуэлы и ряд зарубежных правительств считают законным победителем президентских выборов.
  • Официально президентом был переизбран авторитарный лидер Николас Мадуро, несмотря на широко распространенные обвинения в фальсификациях. В январе Мачадо похищали перед инаугураций Мадуро.


