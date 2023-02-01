Лидер польской партии перевёл деньги украинской армии, чтобы помириться

Лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский перевёл 50 тысяч злотых (11,5 тысяч долларов) украинской армии, чтобы закрыть дело о клевете на представителя оппозиционной партии Радослава Сикорского. Сикорский извинения принял.

В декабре 2022 года суд обязал Качиньского выплатить Сикорскому более 700 тысяч злотых (162 тысячи долларов) за то, что он в 2016 году назвал того "дипломатическим предателем". Оскорбление прозвучало в контексте авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский – брат-близнец Ярослава Качиньского – и ещё 95 человек.

После решения суда Качиньский сказал, что для оплаты штрафа ему придётся продать дом – и даже тогда денег может не хватить. В ответ Сикорский заявил, что "наказания за клевету должны быть суровыми, но не разорительными". Он предложил Качиньскому пожертвовать 50 тысяч злотых вооружённым силам Украины – и тогда он откажется от требования компенсации.

Отчитываясь о переводе денег, Качиньский написал, что делает это с удовлетворением. Сикорский ответил, что принял его извинения.