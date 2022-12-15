Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сейм Польши признал Россию страной, которая поддерживает терроризм

Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши признала Россию государством, которое поддерживает терроризм. Об этом говорится в одобренном в среду Сеймом постановлении.

Как указано в документе, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН, ряд других обязательств", "атакует территории других государств, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид". Также отмечается, что Россия "занимается враждебной экономической деятельностью", в частности, в сфере энергетики.

Ранее в связи с российским военным вторжением в Украину парламенты нескольких стран объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом. Такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент.

В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят. При этом недавно комитет американского Сената по международным отношениям одобрил резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа. Инициаторы документа предложили президенту Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.

Россия отрицает, что ее военные намеренно убивали мирных жителей в Украине. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о фейках об армии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG