Сейм Польши признал Россию страной, которая поддерживает терроризм

Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши признала Россию государством, которое поддерживает терроризм. Об этом говорится в одобренном в среду Сеймом постановлении.

Как указано в документе, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН, ряд других обязательств", "атакует территории других государств, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид". Также отмечается, что Россия "занимается враждебной экономической деятельностью", в частности, в сфере энергетики.

Ранее в связи с российским военным вторжением в Украину парламенты нескольких стран объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом. Такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент.

В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят. При этом недавно комитет американского Сената по международным отношениям одобрил резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа. Инициаторы документа предложили президенту Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.

Россия отрицает, что ее военные намеренно убивали мирных жителей в Украине. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о фейках об армии.