Лидер российских буддистов попросил Кремль помочь получить дрова

Глава буддистов России Хамбо лама Дамба Аюшеев попросил Кремль о помощи в получении дров для семей мобилизованных на войну в Украину. Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на видеоконференцию, которую провёл глава администрации президента России Антон Вайно.

На заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Аюшеев пожаловался на губернатора Бурятии Алексея Цыденова. В начале октября власти региона пообещали выдать дрова взамен мобилизованных: от десяти до двадцати кубометров на семью. Но чтобы их получить, по словам Аюшеева, нужно собрать много документов и доказать свои права на помощь. "При этом в Сибири уже наступили морозы", – подчеркнул он.

Аюшеев попросил создать специальный орган по контролю выдачи дров, чтобы упростить их получение без "писанины".

О сложностях с дровами стало известно ещё в середине октября. О них сообщил сам Цыденов после встречи с мобилизованными в аннексированной Запорожской области. По его словам, мужчины пожаловались ему на "не самые хорошие правила", из-за которых их родственники не могут получить дрова. Цыденов правила обещал поменять.

Пока в Бурятии надеялись на получение дров до наступления холодов, президент России Владимир Путин сокрушался, что в Европе страдают от санкций, введённых против России в ответ на её вторжение в Украину. "Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму", – сетовал Путин.