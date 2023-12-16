Адлерский районный суд Сочи 15 декабря приговорил одного из лидеров движения "граждан СССР" в Краснодарском крае Марину Мелихову к полутора годам колонии за антивоенные публикации в интернете. Её судили по уголовной статье о повторной дискредитации армии.

В вину Мелиховой поставили публикацию видео с заголовком "Шок! По СВО в Украине нет ни одного офиц. опубликов. документа РФ" и ролика с подписью "Славяне не хотят войны!". Она была задержана в июне, и с тех пор содержится в СИЗО Армавира, сообщает Кавказ.Реалии. Её адвокат сообщила редакции, что приговор будет обжалован.

Участники движения "граждан СССР" считают, что Советский Союз юридически не распускался и продолжает существовать, а значит все решения органов власти независимых государств, когда-то входивших в его состав, являются незаконными. Российские власти преследуют таких активистов, называя их экстремистами и угрозой конституционному строю.

Против Мелиховой в 2019 году возбуждали уголовное дело об оскорблении представителя власти. В 2021 году она была отправлена в колонию-поселение по статье о призывах к экстремизму. После ареста по обвинению в дискредитации армии Мелихова распространила из СИЗО несколько заявлений, где критиковала российские власти и вторжение в Украину.