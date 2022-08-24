Минюст признал экстремистской организацию "Граждане СССР"

Министерство юстиции России внесло в список экстремистских организацию "Граждане СССР". Об этом сообщает издание "Говорит Москва". Члены "Граждан СССР" считают, что Советский союз до сих пор существует. По их мнению, решение о прекращении существования СССР было нелегитимным, как и решение об образовании Российской Федерации. "Граждане СССР" продолжают использовать советские паспорта, отказываются подчиняться российским судам и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, налоги и штрафы. Они выступали с антироссийскими и антисемитскими заявлениями.

Постановлением Минюста организация должна быть ликвидирована, а ее деятельность - запрещена в России.

Организация "Граждане СССР" не зарегистрирована и не имеет четкой структуры. Она объединяет разрозненные группы в разных регионах России. Некоторые из них выступают под названиями "Держава Союз Советских Светлых Родов", "Совет Советских Социалистических Районов", "Совет Союза Советских Социалистических Районов" и др. (эти названия также перечислены в постановлении Минюста). Одно из самых крупных объединений – также признанный экстремистским "Союз славянских сил Руси" (СССР) – создано в 2010 году владельцем стоматологической клиники из подмосковного Зеленограда Сергеем Тараскиным, объявившим себя "временно исполняющим обязанности президента СССР". В мае этого года Тараскин был осужден Зеленоградским судом Москвы на восемь лет лишения свободы по статье "экстремизм".

В 2021 году к 3,5 годам лишения свободы была приговорена лидер краснодарского отделения "Граждан СССР" Марина Мелихова. Суд признал ее виновной в публичных призывах к экстремизму и насилию, а также в подготовке к покушению на раввина краснодарской еврейской общины Юрия Ткача.

Ранее "Граждан СССР" признавали экстремистской организацией некоторые региональные суды - например, в Краснодарском крае и в Республике Коми.

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