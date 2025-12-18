"Литрес" снял с продажи 4,5 тысячи книг из-за закона о пропаганде наркотиков

Сервис "Литрес" снял с продажи 4,5 тысячи книг, так как в них могут быть нарушения закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Анурьев в интервью "Коммерсанту".

Закон, который обязывает маркировать произведения, в которых упоминаются наркотики, их изготовление, хранение и употребление, должен вступить в силу в марте 2026 года. За распространение литературы без соответствующей маркировки будет грозить штраф.

Как рассказал Анурьев, сейчас на сервисе промаркированы около 400 книг, еще 4,5 тысячи были сняты с продаж из-за сомнения издательств "с точки зрения того, что там и как упоминается и как следует промаркировать этот контент".

"Однако закон в текущей редакции настолько жесткий, что, на мой взгляд, никакая маркировка использоваться не будет, просто все книги, по которым будут подозрения у издательств и площадок, будут сняты", – заявил Анурьев.

Он добавил, что многие снятые с продажи книги напрямую не нарушают закон – их убрали "просто из-за осторожности издателей или страха авторов".

Закон о пропаганде наркотиков был принят летом 2024 года. Под пропагандой понимается распространяемая в медиа и интернете информация о способах их производства, хранения, пересылки, сбыта, местах приобретения, а также оправдание наркопотребления как общепринятой нормы поведения.

Впоследствии Минцифры разработало текст маркировки произведений: "Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет уголовную ответственность". Размер маркировки должен составлять не менее пяти процентов от площади обложки.

Закон не будет распространяться на литературу, которая была выпущена до 1 августа 1990 года. Он также не затронет и специализированные медицинские и фармацевтические издания.