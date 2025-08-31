С 1 сентября из многих магазинов исчезнут книги "иноагентов"

1 сентября вступают в силу поправки к российскому законодательству, в очередной раз ужесточающие запреты и ограничения для так называемых "иностранных агентов". Им, в частности, будет запрещено заниматься любой образовательной и просветительской деятельностью. Российский книжный союз также предупредил, что книжные магазины, которые после 1 сентября будут продаваит книги "иноагентов", лишатся льгот, в частности не смогут участвовать в муниципальных конкурсах и , поставлять книги в школы и библиотеки. Так в книжном союзе торгуют положения закона о том, что "иноагенты" не должны финансироваться за счёт муниципалитетов.

Хотя прямого запрета на распространение книг "иноагентов" нет, как пишет в частности "ОВД-Инфо", с 1 сентября большинство книжных магазинов и торговых площадок, по всей видимости, прекратят их продавать. На это указывает то, что с июня многие магазины и издательства распродавали их со значительными скидками.

В частности, издательство "Новое литературное обозрение", выпустившее немало книг "иноагентов", организовало акцию "летний подарок интеллектуалам" с 25-процентными скидками на эти книги. "Повторных изданий не предвидится", — сообщали в анонсе. 30 и 31 августа НЛО провело большую "гаражную распродажу" в Новом пространстве Театра Наций, цены на книги начинались от 100 рублей.

"Медуза" обратила внимание не то, что издательство Ивана Лимбаха каждую субботу в августе продавало книги со скидкой 30%. "Это книги, которые с 1 сентября будут вынужденно сняты с продажи", — сообщали в издательстве. Независимый московский книжный магазин "Фаланстер", который в последнее время неоднократно подвергался штрафам, объявлял о скидке в 20 процентов на "книги в специальной упаковке и с маркировкой 18+". Акция также действовала до 31 августа.

"Литрес" создал отдельную страницу со скидками до 40 % на книги, "которые скоро уйдут из продажи", а Primus Versus распродавал издания по себестоимости. Акции прошли и за пределами Москвы. В частности, "Большой город" пишет о большой распродаже 31 августа в иркутском книжном "Переплёт". "Орион" из Белгорода продавал книги Людмилы Улицкой со скидкой 50 % до конца лета, а тюменский книжный "Никто не спит" предлагал скидку 15 % на все издания с пометками об "иноагентах".

В реестр "иноагентов" внесены сотни людей, среди которых есть известные писатели и другие деятели культуры. Ограничения накладываются не только на их книги, но и на произведения, созданные с их участием, например переводы, в том числе классических произведений. Сейчас книжные магазины обязаны маркировать книги "иноагентов" и не продавать их лицам младше 18 лет.